مصر تقدم مساعدات غذائية وطبية إلى الصومال (صور)

جدة - نرمين السيد - سلمت السفارة المصرية فى مقديشيو، الحكومة الصومالية شحنة مساعدات إنسانية مقدمة من الحكومة المصرية، بمساهمة من كل من الأزهر الشريف ووزارات الدفاع والصحة والسكان والتضامن الاجتماعى والهلال الأحمر المصرى بالتنسيق مع وزارة الخارجية المصرية.





ووصلت المساعدات عن طريق الشحن البحرى إلى مقديشيو بإجمالى 240 طنا من المواد الغذائية والطبية والإغاثية. تمت مراسم تسليم الشحنة بحضور محمد الباز سفير جمهورية مصر العربية فى مقديشيو، والدكتور على حاجى آدم وزير الصحة الصومالى، وعدد من مسؤولى الحكومة الصومالية، وممثلى الهلال الأحمر الصومالى. وتأتى شحنة المساعدات المصرية إلى الصومال، فى إطار العلاقات المتميزة التى تربط بين البلدين، وحرص القيادة السياسية المصرية على مساندة الحكومة والشعب الصومالى لمواجهة موجة الجفاف التى يعانى منها الصومال منذ عدة أعوام. ومن جانبه، أعرب وزير الصحة الصومالى، عن امتنانه للحكومة المصرية، مؤكدا على العلاقات الأخوية بين البلدين وأهمية المساعدات المصرية للمساهمة فى مواجهة موجة الجفاف، وكذلك اهتمامه بتعزيز التعاون مع مصر فى مجال الصحة وتدريب الأطقم الطبية.

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