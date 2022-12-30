فحص 1716 شخصا ضمن قافلة طبية ببنى سويف

جدة - نرمين السيد - أعلن الدكتور محمد يوسف وكيل وزارة الصحة ببنى سويف، تنفيذ قافلة طبية بقرية "شاويش" فى مركز أهناسيا، مكونة من 9 عيادات فى 8 تخصصات "الباطنة والأطفال والجراحة والنساء والجلدية وتنظيم الأسرة والأسنان"، والتى أسفرت عن توقيع الكشف الطبى على 1716 حالة وصرف العلاج لهم بالمجان.





وقال وكيل وزارة الصحة - فى بيان اليوم الجمعة - إن فعاليات القافلة تضمنت عقد ندوات للتثقيف الصحى عن كيفية الوقاية من الأمراض المعدية، مثل الالتهاب الكبدى الفيروسى، وفيروس كورونا المستجد، والسعار، وأنفلونزا الطيور، والطفيليات المعوية، والبلهارسيا، وكذلك الأمراض غير المعدية كالضغط والسكر والسمنة، إضافة إلى ندوات عن أورام الصدر وتنظيم الأسرة، والنظافة الشخصية ونظافة المنزل، والتغذية السليمة للسيدة الحامل والطفل وكبار السن، ومتابعة الحمل وعلامات الخطورة. فيما تم إجراء فحوصات الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر لـ100 مواطن.

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