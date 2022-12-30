«الأعلى للإعلام» يهنئ الرئيس السيسى بالعام الميلادى الجديد

وقال جبر، عبر الصفحة الرسمية للمجلس الأعلى للإعلام على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك: مع بداية عام جديد يطيب لى أن أهدى لسيادتكم أصدق التهانى القلبية بمناسبة العام الجديد، داعيا الله أن يكون عامًا لارتقاء وتقدم مصر وشعبها إلى الأمام تحت قيادة سيادتكم الحكيمة.
وأضاف: نحن فخورون بجهودكم المخلصة فى بناء الجمهورية الجديدة ودفع عجلة التنمية ليتحقق لشعب مصر العظيم مستقبل أفضل ومزيد من التقدم والرفعة والازدهار والاستقرار، وندعو الله أن يوفق سيادتكم فيما تبذلونه من جهد لدفع عجلة التنمية لتحقيق آمال الشعب المصرى من تقدم ورخاء من أجل غدٍ مشرق، ودمتم لمصرنا الغالية قائدًا عظيمًا، حفظ الله مصر وجعلها أمنة من أهل الشر، الذين يتربصون بالبلاد، وأن يأمنها من الفتن، وكل عام وسيادتكم بخير.
وتابع جبر: وبهذه المناسبة ندعو كل أطياف الشعب المصرى للوقوف صفا واحدا والاصطفاف خلف القيادة السياسية الواعية لمواجهة التحديات التى تواجه الدولة المصرية، حيث تمكنت مصر فى عهد الرئيس السيسى من استعادة الاستقرار والأمان والطمأنينة فى وقت لا زالت شعوبًا تعانى الفتن والحروب.
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