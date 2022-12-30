محافظ مطروح يوجه بوضع حلول لتصريف تسرب المياه بجوار منطقة الغابة الشجرية

جدة - نرمين السيد - وقرر محافظ مطروح، اليوم الجمعة، بتحديد مسار جديد لتوزيع وتصريف مياه رى وصرف الغابة الشجرية بعيدا عن الوديان المزروعة والتجمعات السكنية من خلال عمل مجرى جديد أو أكثر، وإقامة سدود لصد المياه مع ردم بالمعدات.

وطالب الجهات المختصة بمراجعة خريطة اتجاه مناسيب المياه ونوع التربة من خلال الدراسة المعتمدة من هيئة الاستشعار عن بعد ومدى عمق تسرب واتجاه المياه.

كما وجه محافظ مطروح بالوقوف على إجراءات وزارة الزراعة بشان توسعة مساحة الغابة الشجرة، وعرض كافة الإجراءات العاجلة المقترحة والعرض من خلال جميع الجهات المعنية من مديرية الزراعة وشركة مياه الشرب والصرف الصحى، ومركز التنمية المستدامة بمطروح، وجهاز تعمير الساحل الغربى، وبمشاركة آراء أهالى المنطقة خلال 48 ساعة.

رافق المحافظ خلال الجولة التفقدية أشرف إبراهيم السكرتير العام، ووكلاء الوزارات مديرى المديريات والإدارات المعنية.