خلال عام 2022.. الكشف على 51 ألف مواطن بقرى حياة كريمة فى قنا

جدة - نرمين السيد - قال أشرف الداودى محافظ قنا، إن مديرية الصحة والسكان، انتهت من تنظيم آخر قوافلها الطبية المجانية، والتى تم تنظيمها بقرية أبودياب غرب التابعة لمركز دشنا يومى 28 و29 ديسمبر الجارى؛ ليصل إجمالى عدد القوافل الطبية التى نظمتها المديرية خلال عام 2022 إلى 51 قافلة.





وأضاف محافظ قنا، أنه تم خلال القوافل الكشف الطبى ومنح العلاج مجانا لـ 51 ألفا و2 مواطن، بالإضافة إلى تحويل 479 مواطنا إلى المستشفيات؛ لاستكمال العلاج، وإنهاء إجراءات العلاج على نفقة الدولة لعدد 242 مواطنا، وإجراء فحوصات معملية لعدد 4378 حالة، وإجراء 665 أشعة تشخصية، وذلك ضمن فعاليات القوافل الطبية التى تنظمها وزارة الصحة والسكان فى جميع التخصصات بالقرى والنجوع الأكثر احتياجا لتحسين مستوى الخدمات الطبية فى إطار المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

وتابع أن القوافل الطبية جرى تنظيمها فى جميع مراكز المحافظة، وذلك وفقا لمدى احتياج القرى للخدمات الطبية، حيث تم توزيع القوافل الطبية بواقع "8 قوافل بكل من مركز دشنا، ونجع حمادى، وقوص، وأبوتشت، و7 قوافل فى مركز قنا، و5 قوافل فى مركز قفط، و3 قوافل فى مركز فرشوط، وقافلتين بمركزى الوقف ونقادة".

ومن جانبه، لفت الدكتور راجى تاوضروس وكيل وزارة الصحة والسكان بقنا، إلى أن القوافل تشمل العديد من التخصصات الطبية، مثل "العظام، الرمد، الأطفال، الباطنة، الأمراض الجلدية وتناسلية، أمراض الأنف والأذن والحنجرة، الفم والأسنان، أمراض الصدر، الجراحة، أمراض النساء والتوليد، تنظيم الأسرة".

وواصل وكيل وزارة الصحة والسكان بقنا، أن القوافل تشمل ندوات للتثقيف الصحى حول الأمراض الوبائية، وطرق الوقاية منها، وكيفية تطبيق الإجراءات الاحترازية، حضرها 5 آلاف مواطن، مضيفا أن المديرية انتهت من إعداد خطة تنظيم القوافل الطبية للعام المقبل 2023، حيث تم اختيار القرى الأكثر احتياجا للخدمات الطبية.