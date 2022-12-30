الطاهرى عن صنايعية مصر: مزيج من النوستالجيا والعبقرية المصرية وإخلاص البشر

جدة - نرمين السيد - وكتب الطاهرى، عبر حسابه الرسمى على موقع "فيسبوك"، اليوم الجمعة: "صنايعية مصر.. حالة خاصة جدا مش مجرد برنامج.. مزيج ممتع من النوستالجيا والعبقرية المصرية وخلاصة إخلاص البشر.. ناس كتير جهدهم وإخلاصهم وصنعتهم تركت علامة فى حياتنا". وتابع: "مبروك للأستاذ عمر طاهر وكل القائمين على البرنامج.. البرنامج ينطلق قريبا على شاشة dmc".

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