محيى الدين: مؤتمر شرم الشيخ نجح فى تأسيس نظام عالمى للتعامل مع المناخ

جدة - نرمين السيد - وأضاف محيى الدين، أن اللجنة الوطنية العليا للإشراف على أعمال التحضير لمؤتمر المناخ المقبل بالإمارات أكدت من خلال تصريح لرئيسها الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولى، التزام رئاسة المؤتمر الثامنة والعشرين فى إعداده لخريطة الطريق لمسار العمل المقبل والطموحات المناخية بالبناء على مخرجات المؤتمر السابع والعشرين بشرم الشيخ، وهو ما يُظهر مجدداً أن مستقبل هذا العالم معلق على تحقيق تراكم ملموس فى مجالات العمل المناخى من كل قمة إلى اللاحقة عليها، من أجل حماية الأرض وعموم الناس.

وتابع محيى الدين، أنه لا يمكن تجاهل الأزمات والتطورات التى يمر بها العالم، وكذلك أوضاع الاقتصاد السياسى العالمى، عند تقييم نتائج مؤتمر شرم الشيخ للمناخ فى عام 2022 أو استشراف ما سيسفر عنه مؤتمر الإمارات للمناخ فى عام 2023، موضحا أن رئاسة مؤتمر شرم الشيخ أحسنت صنعاً بتركيزها على "إنفاذ التعهدات" التى سبق للدول الالتزام بها فى قمم ومؤتمرات سابقة للأطراف المشاركة فى الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة للتغير المناخى، وكذلك دعوتها لتبنى النهج العملى الذى يتم من خلاله تناول العمل المناخى وفق إطار متكامل يبتعد عمّا تم اعتياده فى بعض الدوائر باختزال للعمل المناخى فى حفنة من الإجراءات المنعزلة عن أهداف النمو الشامل لقطاعات الاقتصاد كافة والتنمية المستدامة.

وواصل أن نتائج شرم الشيخ خلصت إلى إجراءات ومبادرات محددة فى إطار عمل تراكمى بُنى على القواعد التى أرساها اتفاق باريس لعام 2015، ودعمته القمم التالية حتى جلاسجو فى عام 2021 وما أتت به من تحالفات وتعهدات، مضيفاً أن أهم هذه النتائج هو النجاح السياسى والفنى والتفاوضى بالاتفاق على تأسيس صندوق الخسائر والأضرار، وهو نجاح غير مسبوق سيرتبط بمؤتمر شرم الشيخ، وأكد أن العام الجديد سيشهد حتى انعقاد القمة المقبلة فى دبى متابعة تأسيس صندوق الخسائر والأضرار، من خلال اللجنة الانتقالية ذات الأعضاء الأربعة والعشرين الذين يمثلون البلدان النامية والمتقدمة، كما ستقدم توصيات بشأن تفعيل الصندوق وحوكمته ومصادر تمويل الصندوق وأولويات توجيهها.

وأشار محيى الدين، إلى أن ما يمكن عدّه من نتائج شرم الشيخ مما حقق تقدماً مُرضياً يشمل مبادرات وإجراءات عدة، منها إطلاق أجندة شرم الشيخ للتكيف المناخى وتشمل مجالات العمل فى قطاعات الغذاء والزراعة، والمياه والطبيعة، والمناطق الساحلية والمحيطات، والبنية الأساسية، والتجمعات السكنية، كما تم تأسيس نظام عالمى للإنذار المبكر للتعامل مع أزمة المناخ وفقاً لمبادرة الأمين العام للأمم المتحدة، وتم إصدار تقرير الخبراء رفيعى المستوى الذى تم بتكليف من الأمين العام للأمم المتحدة، وهناك أهمية لمتابعة توصياته العشر للتعامل مع المعايير والإجراءات المتعلقة بتعهدات الحياد الصفرى للانبعاثات الضارة، والتصدى لمخاطر الغسل الأخضر وتنظيم أسواق التمويل المستدام للاقتصاد المستدام.

ولفت محيى الدين إلى أن ملف الانتقال العادل فى مجالات الطاقة برز فى مؤتمر شرم الشيخ من خلال الاستثمارات المشتركة للتخارج من الطاقة الأحفورية، وزيادة استثمارات الطاقة المتجددة، والتعامل مع الآثار الاقتصادية والاجتماعية لعملية التحول، وهو ما جاء متزامنا مع الإعلان عن مشروع للمشاركة مع إندونيسيا فى إطار "برنامج التحول العادل للطاقة" بمقدار 20 مليار دولار بحزمة تمويل مقدمة من شركاء البرنامج، كما جرت متابعة لمشروع جنوب أفريقيا للتحول العادل للطاقة الذى تم الإعلان عنه فى جلاسجو العام الماضى بمقدار 8.5 مليار دولار، بينما أعقب مؤتمر شرم الشيخ بأسابيع الإعلان عن مشروع ثالث للتحول العادل للطاقة فى فيتنام بمقدار 15.5 مليار دولار بمشاركات حكومية وخاصة.

ونوه محيى الدين بأنه بشكل عام، وفى ظل ديناميات وتداعيات ما بعد الحرب فى أوكرانيا، حرصت القمة ومؤتمر الأطراف بشرم الشيخ على عدم التراجع عما التزمت به قمم ومؤتمرات سابقة من تعهدات تتعلق بتخفيض الانبعاثات الضارة بالمناخ واستكمال برنامج التخفيف اعتماداً على مخرجات تحالف جلاسجو للمناخ.

وفيما يتعلق بملف التمويل والاستثمار وتطوير المشروعات، قال محيى الدين إن مؤتمر الأطراف السابع والعشرين تناول محاور عدة وخلص إلى مبادرات محددة منها إعلان مبادرة السوق الأفريقية للكربون مع البدء فى وضع إطارها التنظيمى وآليات التعامل والتسعير بناءً على أفضل الممارسات العالمية، واستعراض المستجدات فى الابتكار المالى لتخفيض الديون ومبادلتها باستثمارات فى المناخ والطبيعة فى البلدان النامية والبناء على تجارب سيشلز وبيليز وبربادوس وتدعيم التعاون الفنى مع المؤسسات المالية العالمية فى هذا الشأن، كما شهد المؤتمر التزام مؤسسات التأمين بتقديم تغطية تأمينية فى أفريقيا ضد مخاطر المناخ بمقدار 14 مليار دولار وفقا لإعلان نيروبى وتحديد أدوارها خصوصاً فى مجال التكيف.

وأضاف أنه تم خلال المؤتمر طرح نتائج المبادرة الإقليمية لمشروعات العمل المناخى بالتعاون بين الرئاسة المصرية للمؤتمر واللجان الاقتصادية الإقليمية للأمم المتحدة ورواد المناخ وإصدار تقرير يحتوى على خمسين مشروعاً نموذجياً على مستوى العالم فى مجالات التخفيف والتكيف، بتكلفة استثمارية قدرها 89 مليار دولار، كما شهد المؤتمر عرض نتائج مبادرة المشروعات الخضراء الذكية فى المحافظات المصرية كنموذج لتوطين العمل المناخى، والاتفاق مع عدد من المنظمات والمؤسسات الدولية لمشاركة الدروس المستفادة.

وأشار محيى الدين إلى تدشين تقرير الخبراء بشأن تمويل العمل المناخى والتنمية بدعوة لجنة مستقلة من رئاستى قمتى جلاسجو وشرم الشيخ لتحديد فجوات التمويل وكيفية تجسيرها من المصادر المحلية والخارجية والعامة والخاصة، وهو ما يتضمن تفنيد دور المائة مليار دولار كتمويل سنوى متعهَّد به منذ مؤتمر كوبنهاجن فى عام 2009، وهو ما لم يتم الوفاء به بالكامل فى أى سنة حتى الآن.

وأكد محيى الدين أن التوصيات المحددة لإصلاح البناء المالى العالمى للإسهام فى تمويل العمل المناخى والتنمية المستدامة تحتاج إلى متابعة لتنفيذها، فالنظام المتَّبَع لتمويل العمل المناخى والتنمية مفرط فى الاعتماد على أدوات الدين، ويتسم بعدم الكفاية وعدم الكفاءة وعدم العدالة، لهذا ينبغى تحديد شروط التمويل لتتعامل مع هذه التحديات بما فى ذلك الاقتراح بشأن إمكانية توفير تمويل طويل الأجل بتكلفة لا تتجاوز 1 بالمئة وبفترة سماح لا تقل عن عشر سنوات، تُضاف إليها عشرون سنة لإتمام السداد، مع سرعة إتاحة التمويل المتفق عليه للمشروعات بتيسير الإجراءات ورفع كفاءتها، مع ضرورة تفعيل نظم المشاركة مع القطاع الخاص من خلال تحالفات السباق نحو الحياد الكربونى والتكيف وما يمكن أن يقدمه تجمع جلاسجو المالى للصافى الصفرى من تمويل للاستثمارات.

وأوضح محيى الدين أنه رغم هذا الجهد وما تم إنجازه فى شرم الشيخ، فهناك أهمية لإدراك خطورة ما آلت إليه أزمة المناخ، فوفقاً للتقرير العلمى الصادر عن الأمم المتحدة هناك ضرورة لتخفيض الانبعاثات الضارة بما لا يقل عن 45 بالمائة حتى عام 2030، بينما لا يسير العالم على المسار اللازم لتحقيق هذا الهدف الذى يتطلب تخفيضاً للانبعاثات الضارة بمقدار 5.8 بالمائة للوصول إلى هدف الحياد الكربونى، مشيراً إلى أنه منذ عام

1980 حتى عام 2021 أفضل ما تم التوصل إليه من تخفيض هو 1.3 بالمائة سنويا فى المتوسط، وهو ما دعا الاقتصادى الحائز على جائزة نوبل مايك سبنس إلى مراجعة الالتزام الدولى فى تخفيض الانبعاثات الضارة التى لا تتجاوز حتى الآن ربع الجهد المطلوب، ويأتى ذلك من خلال التركيز على ما يمكن أن تقوم به دول الصين والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبى واليابان والهند وكندا وأستراليا، وهى جميعها أعضاء فى مجموعة العشرين المسئولة مجتمعةً عن 70 بالمائة من الانبعاثات الضارة، ولديها جميعاً التمويل اللازم والتكنولوجيا الممكنة لتحقيق هذه الأهداف إذا أرادت.