جدة - نرمين السيد - وأكد الدكتور محمد محمود أبوزيد، على سير العمل بالمركز التكنولوجى لخدمة المواطنين بسمالوط، كما تابع أيضا إدارة تراخيص المحال العامة بالمركز التكنولوجى. ووجه نائب محافظ المنيا، بضرورى التزام منافذ البيع بالأسعار، وذلك خلال جولته الميدانية بمنفذ بيع للسلع الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين بالإدارة الزراعية بسمالوط، كما تابع منفذ بيع للسلع الغذائية أيضا بشارع الريفية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر نائب محافظ المنيا يتابع عددا من المشروعات بسمالوط على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.