أسقف هولندا يرسم قمامصة ويدشن أيقونات بكنيسة العذراء والأنبا بولا

جدة - نرمين السيد - صلى الأنبا أرسانى أسقف هولندا، اليوم الجمعة، القداس الإلهى بكنيسة السيدة العذراء، والقديس الأنبا بولا أول السواح، فى مدينة Leeuwarden شمال هولندا، وخلاله دشن 12 أيقونة على الحوائط الجانبية لصحن الكنيسة، وعددًا من الأوانى لخدمة المذبح بالكنيسة ذاتها.





كما رسم عقب صلاة الصلح 3 من كهنة الإيبارشية فى رتبة القمصية، وهم: الأب القمص يوساب ثابت كاهن الكنيسة ذاتها، والأب القمص يوحنا صابر، والقمص متاؤس بشارة. ورسم 8 من أبناء الكنيسة فى رتبة أغنسطس (قارئ)، للخدمة بالكنيسة ذاتها. وشارك الصلوات الأنبا إيلاريون أسقف البحر الأحمر، ومجمع كهنة الإيبارشية. يذكر أن قداسة البابا تواضروس الثانى دشن مذبح الكنيسة وحامل الأيقونات وحضن الآب فى مايو عام 2015، خلال زيارته الرعوية بهولندا. وفى سياق آخر نظمت الكنيسة حفل استقبال لأصدقاء الكنيسة من المجتمع الهولندى من مختلف الطوائف المسيحية، حيث ألقى نيافة الأنبا أرسانى محاضرة بعنوان "الفن القبطى والأيقونات". كما قدمت إحدى خادمات الكنيسة شرحًا للأيقونات التى تم تدشينها، وقدمت خادمة أخرى تاريخًا مبسطًا لتأسيس الكنيسة القبطية فى مقاطعات الشمال الهولندى. حضر المحاضرة الأنبا Ron van den Hout أسقف الكنيسة الكاثوليكية لإيبارشية Leeuwarden وGorningen، وعدد من أعضاء الكنائس الإنجيلية بالمدينة.

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