جدة - نرمين السيد - أعلن المكتب الإعلامى للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، تواصل تصدير خام الكلنكر إلى الأسواق الخارجية وخاصة أفريقيا عبر أرصفة ميناء شرق بورسعيد الجديدة، حيث تعتبر الدول الأفريقية المستورد الأول لخام الكلنكر، فقد استقبلت السفينة VAN LEOPARA القادمة من قبرص بحمولة كلية بلغت 34811 طنًا، حيث تتم عمليات الشحن، وتحميل 52 ألف طن من خام الكلنكر وسوف تستكمل السفينة رحلتها فور انتهاء عمليات الشحن إلى كوت ديفوار.





وذكر البيان، اليوم الجمعة، أن رصيف عباس بميناء غرب بورسعيد استقبل السفينة STOLT MAGNESIUM القادمة من الكويت بحمولة 17139 طنًا، وذلك لتفريغ 6 آلاف طن من مادة الإيثلين لصالح محطة الصب السائل لشركة نيوهورايزون تانك ترمينال. وأضاف أن هذه السفينة تعتبر الرابعة التى تتراكى على رصيف عباس بعد انتهاء المرحلة الأولى من تطويره ليكون جاهزًا لاستقبال السفن العملاقة، وسوف تغادر السفينة الميناء فور انتهاء عمليات التفريغ.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر اقتصادية قناة السويس: شحن 52 ألف طن خام الكلنكر من ميناء شرق بورسعيد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.