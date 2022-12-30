البابا تواضروس يشهد مناقشة الأنبا مكارى رسالة دكتوراه بالكلية الأكليريكية 

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تكونت لجنة المناقشة من أ. د. الأرشيدياكون رشدى واصف مشرفا ورئيسا، وأ. د. سعيد حكيم، مشرفا وعضوا، أ. د. القس غريغوريوس رشيدى، عضوا، أ. د. نجلاء حمدى عضوا.
وعقب المناقشة قررت اللجنة منح الباحث درجة الدكتوراه بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف.
حضر مناقشة الرسالة من أحبار الكنيسة، إلى جانب الأنبا ميخائيل الأسقف العام لكنائس قطاع حدائق القبة والوايلى ووكيل الكلية،و الأنبا مقار أسقف الشرقية والعاشر من رمضان، والأنبا أنجيلوس الأسقف العام لكنائس قطاع شبرا الشمالية، والأنبا سيداروس الأسقف العام لكنائس قطاع عزبة النخل.
وألقى البابا كلمة عقب انتهاء المناقشة هنأ خلالها الأنبا مكارى وأسرة الكلية، مشيرا إلى أن المستوى العلمى الراقى لموضوع الرسالة، جعل قداسته يحرص على حضور المناقشة، مؤكدا أن هذا المستوى، يجب أن يكون مقياسا للرسائل التى ستناقش فى الكلية مستقبلا، الأمر الذى يسهم فى التنامى المستمر للرصيد العلمى للكلية الإكليريكية، والمكتبة.
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