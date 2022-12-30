الأرصاد: طقس السبت لطيف نهارا بارد ليلا والصغرى بالقاهرة 10

جدة - نرمين السيد - يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا السبت طقس بارد فى الصباح الباكر، لطيف نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بارد ليلا على أغلب الأنحاء.





وبالنسبة للظواهر الجوية، توقع الخبراء، تكون شبورة مائية صباحا قد تكون كثيفة على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة وشمال ووسط سيناء وشمال الصعيد، وكذلك تكون شبورة مائية صباحا مع غيوم جزئى على القاهرة الكبرى ومدن القناة وجنوب الوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء وشمال الصعيد، وسقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة بنسبة 40% تقريبا على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية شرقية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى 1.75 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر

العظمى الصغرى

القاهرة 20 10

العاصمة الإدارية 19 11

6 أكتوبر 20 11

بنها 20 12

دمنهور 19 12

كفر الشيخ 21 12

المنصورة 20 11

دمياط 20 13

بورسعيد 19 12

الإسماعيلية 20 12

السويس 20 11

الزقازيق 20 12

شبين الكوم 20 13

طنطا 19 12

شلاتين 25 14

الاسكندرية 20 14

العلمين الجديدة 19 12

وادى النطرون 20 13

مطروح 19 14

السلوم 19 11

سيوة 20 09

العريش 18 12

رفح 17 11

الطور 21 11

كاترين 16 04

رأس سدر 22 13

نخل 17 05

طابا 18 12

نويبع 21 12

حلايب 23 16

شرم الشيخ 23 14

الغردقة 22 14

مرسى علم 23 14

الفيوم 20 09

بنى سويف 20 09

المنيا 20 08

أسيوط 20 06

سوهاج 21 08

قنا 22 09

الأقصر 23 09

أسوان 22 10

الوادى الجديد 22 09

أبوسمبل 22 10

أبو رماد 23 14

رأس حدربة 22 15