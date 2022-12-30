«ابدأ».. محور التدريب والتطوير لتوفير العمالة المحترفة

جدة - نرمين السيد - أطلقت الدولة المصرية، مبادرة "ابدأ"، بهدف توطين الصناعة المصرية، للاعتماد على المنتج المحلى وتقليل الواردات، بتكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال "الملتقى والمعرض الدولى الأول للصناعة" فى 29 أكتوبر 2022.





ويعد محور التدريب والبحث والتطوير، من أهم المحاور التى تقوم عليها المبادرة، لتعزيز دور القطاع الخاص الوطنى فى توطين العديد من الصناعات الكبرى والمتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فى مصر، بجانب محورى المشروعات الكبرى، ودعم الصناعات. ويتولى محور التدريب والبحث والتطوير، العمل على تضافر وتكامل جهود الدولة فيما يخص مجال التعليم التقنى والفنى. كما يتولى تطوير مراكز التدريب، ومؤسسات التعليم المختلفة، لتوفير عمالة مثقفة ومدربة ومحترفة طبقا للمعايير الدولية. إضافة إلى ما سبق، يتولى المحور تعزيز القدرات الصناعية فنيا وتكنولوجيا، ودعم المصانع المتعثرة، من خلال إيجاد أنسب الحلول لمشكلاتها بطريقة علمية عملية حديثة وبأقل تكلفة ممكنة.

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