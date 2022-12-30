محافظ الجيزة يتفقد توسعات محور 26 يوليو بشارع أحمد عرابى

جدة - نرمين السيد - شملت جولة محافظ الجيزة تفقد مشروع توسعات محور 26 يوليو بشارع أحمد عرابى موجها رئيس حى العجوزة بتطوير ورفع كفاءة مسار الطريق السطحى وأرصفة المشاة وأعمدة الإنارة لتتكامل أعمال التطوير وتحقيق السيولة المرورية بذلك القطاع الحيوى.

كما كلف المحافظ رئيس حى جنوب برفع كفاءة طبقة الطريق بشارع حديقة الأورمان، بالإضافة إلى طرح عددا من ساحات الانتظار بشارع النهضة لتنظيم عملها.

وشدد المحافظ على تكثيف حملات النظافة والتجريد بشوارع "البحر الأعظم والنيل ومراد والبطل أحمد عبد العزيز" وأسفل الطريق الدائرى بالمنيب مع الصيانة الدورية لأرصفة المشاة لتسهيل حركة سير المواطنين مع عدم السماح بالتعدى على الطريق العام للمنشأت التجارية والمحال ومعارض السيارات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

رافق المحافظ خلال جولته محمد نور السكرتير المساعد، وأيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش، وشفيق جلال رئيس هيئة النظافة، وأحمد عبد الفتاح رئيس حى الدقى، وياسر سامى رئيس حى العجوزة، وطه عبد الصادق رئيس حى جنوب.