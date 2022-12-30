وفد أردنى يزور مستشفيات الصحة النفسية للاطلاع على خدمات علاج الإدمان

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وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، أن الزيارة تهدف إلى عرض النموذج المصرى لعلاج إدمان المراهقين، والتعرف على بروتوكول علاج إدمان المراهقين والخدمات المقدمة لهم ولذويهم فى مستشفيات الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان.
وأشارت الدكتورة منن عبدالمقصود، أمين عام الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، إلى أن الزيارة استمرت لمدة 5 أيام، بحضور 5 من المشاركين الأردنيين العامليين فى مجال مكافحة الإدمان بالأردن.
وأشادت الدكتورة منن بدور مجموعة بمبيدو فى دعم خدمات علاج الإدمان بمصر، فى عدة مشروعات هامة خلال الأعوام السابقة، ومنها تنفيذ برنامج علاجى لمرضى التشخيص المزدوج، وتنفيذ برنامج مجتمعى لرعاية مستخدمى المواد المخدرة، وتطوير نموذج تدريبى لعلاج الإدمان، وتطوير الخطة الاستراتيجية لعلاج الإدمان وإدارة الأزمات 2022-2026.
وأكدت أن وزارة الصحة استطاعت أن تقوم بدورها وتقدم خدماتها بشكل أثبت أهمية قطاع الصحة النفسية وضرورة الاهتمام به، إذ تقدم الوزارة كل أوجه الدعم لتطوير خدمات هذا القطاع.
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