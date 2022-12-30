تحويلات مرورية بالقاهرة لتنفيذ الأعمال الإنشائية لمسار مشروع «مونوريل العاصمة الإدارية»

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 30 ديسمبر 2022 02:34 مساءً - تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أية كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور، وذلك تزامناً مع استمرار تنفيذ الأعمال الإنشائية لمشروع مونوريل العاصمة الإدارية، الأمر الذى يستلزم غلق شارع ذاكر حسين المتجه لميدان إنبى بالوصلة من شارع عبدالله العربى وصولاً لشارع محمد أحمد سليم وصولاً لشارع محمد أحمد سليم، وذلك لتنفيذ إنشاء إحدى المحطات الخاصة بمشروع المونوريل، على أن يكون تنفيذ تلك الأعمال ليلاً ونهاراً ابتداءً من الساعة 12.05 صباح يوم الجمعة الموافق 30/12/2022 وذلك لمدة (30 يوماً)، وإجراء بعض التحويلات المرورية على النحو التالي:

حركة المركبات القادمة من محور عبدالله العربى وترغب السير إتجاه شارع ذاكر حسين:

يتم الدخول يميناً إلى شارع المستشار حافظ ثم الدخول يساراً إتجاه شارع محمد أحمد سليم ثم الدخول يميناً إتجاه شارع ذاكر حسين إتجاه ميدان إنبى.

يتم الدخول يميناً شارع محمد فريد أبوالحديد ثم الدخول يساراً إتجاه شارع محمد أحمد سليم ثم الدخول يميناً إتجاه شارع ذاكر حسين اتجاه ميدان إنبى.

ومن جانبها تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.