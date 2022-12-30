إيرادات هيئة الأوقاف تتجاوز مليار جنيه فى النصف الأول من العام 2022

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الأوقاف، تسجيل هيئة الأوقاف المصرية إجمالى إيرادات خلال النصف الأول من العام المالى 2022/2023 نحو مليار وأربعة عشر مليون جنيه، بزيادة تقدر بنحو 114 مليون جنيه وبنسبة ارتفاع بنحو 12.7% عن نفس الفترة من العام الماضى 2021/2022، وبزيادة تقدر بنحو 213 مليون جنيه وبنسبة ارتفاع بنحو 26.5% عن العام قبل الماضى 2020/2021.





وأكدت الوزارة - فى بيان اليوم - أن تحقيق هيئة الأوقاف المصرية هذه القفزة الجديدة وغير المسبوقة فى الإيرادات، يأتى فى ضوء اهتمام ومتابعة الرئيس عبدالفتاح السيسى لشؤون الوقف وحسن استثماره، وحرصه على استيداء وتحصيل جميع حقوق الوقف بالقيمة السوقية العادلة وإنفاق عوائده فى مصارفها الشرعية. كما تجاوزت إيرادات هيئة الأوقاف المصرية عن الفترة من أول يناير وحتى 30 ديسمبر العام الجارى، 2 مليار و140 مليون جنيه، بزيادة تقدر بنحو 222 مليون جنيه بنسبة ارتفاع بنحو 11% عن نفس الفترة من العام الماضى، وبزيادة تقدر بنحو 456 مليون جنيه بنسبة ارتفاع بنحو 26.5% عن نفس الفترة من العام قبل الماضى.

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