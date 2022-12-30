التضامن: ختام ورش توعية للوقاية من كوفيد 19 فى 8 محافظات

جدة - نرمين السيد - اختتم البرنامج القومى لتنمية الطفولة المبكرة بوزارة التضامن الاجتماعى المرحلة الأولى من ورش التوعية بممارسات الوقاية ضد كوفيد 19 والتى تم تنفيذها بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف" على مستوى 8 محافظات تحت عنوان "رفع مستوى الوعى حول ممارسات الوقاية ضد مرض كوفيد 19" فى إطار الجهود المبذولة نحو تعزيز الوعى المعرفى للعاملين فى مجال رعاية الطفولة بعدد من القضايا المتعلقة بالصحة العامة ونشر الوعى الصحى بكوفيد 19.





وقال محسن ناجى مدير البرنامج القومى لتنمية الطفولة المبكرة بوزارة التضامن الاجتماعى بأن ورش التوعية التى استمرت فعاليتها على مدى 3 شهور، واختتمت فعاليتها فى ديسمبر الجارى نجحت فى توعية أكثر من 15 ألف مستفيد من أولياء أمور أطفال الحضانات بالبرنامج على مستوى محافظات "القاهرة – الجيزة – الإسكندرية – القليوبية – السويس - بنى سويف – سوهاج – أسوان" فى أوسع حملات التوعية، حيث تم تنفيذ ورش وندوات توعوية قام بالتدريب بها 300 مدرب ممن تم تأهيليهم على الدليل التدريبى للبرنامج بهـدف تزويـد العاملين فى مجال رعاية الطفولة بقـدر كاف مـن المعرفـة والوعـى بمجـالات الصحة العامة، والتغذية.

وأضاف ناجى أن برنامج التوعية استهدف عددا من الموضوعات الخاصة بالمهارات الحياتية من توعية أولياء أمور الأطفال بالتغذية المتوازنة وفق مختلف الأعمار وكيفية إعداد وجبات متوازنة للأطفال والأمهات الحوامل وآليات تعزيز المناعة وأساليب الصحة للحماية من الأمراض المعدية وغير المعدية وأنواع التلوث ومسبباته والنظافة الشخصية ودورها فى مواجهة كوفيد 19، وخلال ورش التوعية تم توزيع شنط تحتوى على مستلزمات الوقاية من كمامات – ومعقم – أدوات نظافة شخصية من فرش أسنان وصابون وغيرها من المستلزمات.

جدير بالذكر وانطلاقا من التأكيد على أهمية مرحلة الطفولة المبكرة فى حياة الطفل منذ الميلاد وحتى 4 سنوات، أطلقت وزارة التضامن اجتماعى البرنامج القومى لتنمية الطفولة المبكرة والذى يرتبط بتحقيق أهداف التنمية المستدامة التى صدقت عليها مصر فى عام 2016 الخاصة بتنمية الطفولة المبكرة، استجابة للهدف الرابع "ضمان التعلم مدى الحياة " الذى ينص على التنشئة والتعليم كأساس لتنمية الطفل ونجاحه الأكاديمى وزيادة إنتاجيته.

ويقوم البرنامج القومى على أربعة مكونات أساسية، وهى تطوير البيئة الفيزيقية لحضانات الجمعيات الأهلية، وضع منهج نموذجى للحضانات، بناء قدرات مقدمى الخدمة وكوادر وزارة التضامن الاجتماعى، والتشبيك مع المنظمات والهيئات الدولية ذات الصلة بقطاع الطفولة المبكرة.