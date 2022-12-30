موعد مباراة ليفربول ضد ليستر سيتي فى الدوري الإنجليزي والقناة الناقلة

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 30 ديسمبر 2022 01:36 مساءً - يواجهه ليفربول المحترف ضمن صفوفه النجم المصرى محمد صلاح، نظيره فريق ليستر سيتي في مواجهة منتظرة بينهما مساء اليوم الجمعة، على ملعب "أنفيلد"، ضمن منافسات الجولة الثامنة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز.

موعد مباراة ليفربول ضد ليستر سيتي والقناة الناقلة

وتنطلق المباراة فى تمام العاشرة من مساء اليوم الجمعة، وتنقلها قناة beIN Sports 1 HD Premium.

ويطمح رفاق النجم المصرى محمد صلاح فى مواصلة الفوز بالبريميرليج، بعد التغلب على أستون فيلا فى الجولة الماضية بنتيجة 3 - 1، مع إستئناف المسابقة بعد توقف دام أكثر من شهر، بسبب إقامة نهائيات كأس العالم 2022 فى قطر.

ليفربول ضد ليستر سيتي

ويحتل ليفربول المركز السادس، في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 25 نقطة، خلف فريق آرسنال، فيما يحتل ليستر سيتي المركز الثالث عشر، برصيد 17 نقطة.

وتألق محمد صلاح في فوز الريدز الكبير على مضيفه فريق أستون فيلا، بنتيجة 3 – 1، ضمن منافسات جولة البوكسينج داى، مساء الاثنين الماضي، واستطاع الفرعون المصري فى تسجيل هدف الريدز الأول بعد لعبة جماعية رائعة مع الثنائي أرنولد وروبرتسون.

ليفربول ضد ليستر سيتي

في المقابل، تلقى ليستر سيتي هزيمة ثقيلة على ملعبه ووسط جماهيره، بثلاثية نظيفة أمام ضيفه فريق نيوكاسل يونايتد.

وكان الفريقان قد تبادلا الفوز خلال الموسم الماضي، حيث حقق فريق الثعالب الفوز في لقاء الدور الأول على ملعبه بهدف نظيف، وفى الدور الثانى حقق الريدز الفوز بثنائية نظيفة.