وزير الرياضة يستعرض نتائج وتكليفات قادرون باختلاف مع الوزارء العرب (صور

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 30 ديسمبر 2022 01:36 مساءً -

ترأس الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، الدورة (68) للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب وذلك اليوم 29 ديسمبر 2022 عبر الاتصال المرئي online ، كأول اجتماع يعقد للمكتب التنفيذي من العاصمة الادارية الجديدة .

وجاء الاجتماع تنفيذا للقرار رقم ( 1028) لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب بالدورة العادية ( 45) والتي عقدت بتاريخ 26 مايو 2022.

شارك في الاجتماع السيدة السفيرة هيفاء ابو غزاله - الامين العام المساعد رئيس قطاع الشئون الاجتماعية بجامعة الدول العربية ، واصحاب المعالي وزراء الشباب والرياضة العرب اعضاء المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب وممثلي عددا من وزارات الشباب والرياضة العرب .

وناقش الاجتماع الدعم المقدم للأنشطة والبرامج الشبابية والرياضية ، واعتماد أنشطة وفعاليات مبادرة عام 2023 عاما للشباب العربي والتى طرحها فخامة السيد الرئيس / عبد الفتاح السيسي - رئيس جمهوية مصر العربية خلال اجتماعه بالسادة وزراء الشباب والرياضة العرب بالدروة ( 45 ) للمجلس باعتبار عام 2023 عاما للشباب العربي.

كما تناول الاجتماع اعتماد موعد انعقاد اللجان الشبابية والرياضية والمالية للمجلس بالقاهرة يناير 2023، وكذا استضافة المملكة العربية السعوديه لاجتماعات مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب ومكتبه التنفيذي يناير 2023.

كما تناول الاجتماع اتخاذ الاجراءات اللازمة لتنفيذ انشطة عاصمة الشباب العربي ٢٠٢٣ بالجمهورية اللبنانية ، والتأكيد على اقامة الفعاليات في بيروت عاصمة الشباب العربي لعام ٢٠٢٣، بالاضافة الي استعراض احتفالية قادرون باختلاف والتي اقيمت برعاية وتشريف فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي وبحضور عدد من الشباب العربي من القادرون باختلاف واعتبار الاحتفالية احد فعاليات عام الشباب العربي 2023.