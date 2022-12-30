وفد أمنى من المؤسسة العقابية بدبى يزور مركز إصلاح وتأهيل وادى النطرون

جدة - نرمين السيد - واستقبل مركز إصلاح وتأهيل وادى النطرون وفد أمنى من المؤسسة العقابية والإصلاحية التابعة للقيادة العامة لشرطة دبى لمطالعة مرافقه ومنشآته والرعاية المقدمة للنزلاء وسُبل تأهيلهم.

كما تفقدوا المستشفى وما بها من عيادات ومدى الرعاية الطبية المتوفرة للنزلاء فى كافة التخصصات، بالإضافة إلى زيارة أماكن تأهيل النزلاء التعليمية والتثقيفية والسلوكية والتأهيلية والملاعب الرياضية، والاطلاع على ما يتم تقديمه من برامج اجتماعية وثقافية متطورة لتأهيل النزلاء وتقويم سلوكياتهم يشرف عليها خبراء ومختصون من خلال ندوات دينية وثقافية وفصول محو أمية وتنمية مهارات النزلاء الفنية والتعليمية.

وقد لاقت تلك الزيارة استحسانا من أعضاء الوفد، حيث أشادوا بالتجربة والنموذج المصرى المتميز فى تطبيق السياسة العقابية الحديثة.

وتُعد مراكز الإصلاح والتأهيل الجديدة إضافةً مميزة ونقلة حضارية فى منظومة السياسة العقابية الحديثة فى مصر بما توفره من إمكانيات لوجستية وثقافية ومعيشية وصحية وتأهيلية للنزلاء وفقاً لأعلى المعايير الدولية فى مجال حقوق الإنسان، وفى ضوء مواصلة تنظيم الزيارات بمختلف مراكز الإصلاح والتأهيل وحرصاً على تبادل الخبرات والوقوف على التجربة المصرية الحديثة فى مجال تطوير مراكز الإصلاح والتأهيل.