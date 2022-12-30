محافظ الجيزة يعاين نسب تنفيذ محاور المنصورية والطريق الأبيض بكرداسة (صور)

جدة - نرمين السيد - أكد أحمد راشد محافظ الجيزة، أن العام الجديد يشهد استكمال مشروعات التطوير ورفع كفاءة الطرق والمحاور المرورية لتحقيق سيولة للحركة المرورية وربط وتسهيل حركة تنقل المواطنين وذلك بالتوازى مع تنفيذ العديد من المشروعات القومية على أرض المحافظة والتى ستحقق طفرة تنموية كبيرة ويأتى على رأسها محاور الفريق كمال عامر وعمرو بن العاص والطريق الأبيض وتوسعات محور 26 يوليو.





تصريحات المحافظ جاءت خلال جولته الميدانية لمتابعة نسب تنفيذ أعمال رصف وتطوير محور المنصورية الجديد والجارى تطويره ورفع كفاءته ورصفه بطول 7 كم وبعرض 30 م تقريبا وكذا متابعة أعمال تطوير وتوسعة الطريق الأبيض والمحور العمودى الجارى تنفيذه بذات المنطقة باعتباره شرياناً حيوياً مهماً لربطه مع محور 26 يوليو وذلك فى إطار خطة الدولة نحو إنشاء شبكة طرق متكاملة وتحسين حركة سير المواطنين.

وأشار محافظ الجيزة، إلى أنه جار تنفيذ أعمال تطوير وتوسعة ورصف لطريق المنصورية وذلك بدءا من الطريق الدائرى بمنطقة كفر غطاطى حتى تقاطعه مع الطريق الأبيض الى جانب تنفيذ ممشى سياحى متنفس للمواطنين.

وقد وجه محافظ الجيزة الشركة المنفذة بضرورة الالتزام بالجدول الزمنى المحدد وتنفيذ الأعمال طبقا للمواصفات القياسية اللازمة مع مراعاة تنفيذ الجزيرة الوسطى بمنتصف الطريق لتوحيد المسافات على جانبى الطريق مع ضرورة تدعيم الطريق ببالوعات لصرف مياه الأمطار ومحال حضارية لخدمة المواطنين بالإضافة تدعيم الطريق بكاميرات مراقبة والتنسيق مع الإدارة العامة لمرور الجيزة لدراسة إنشاء مطبات صناعية للحد من السرعة حفاظا على أمن وسلامة المواطنين قاطنى المنطقة.

كما عاين محافظ الجيزة نسب تنفيذ مشروع تبطين وإعادة تأهيل ترعة المنصورية بنطاق مركز ومدينة كرداسة فى إطار المشروع القومى لتبطين وتأهيل الترع والمصارف، مؤكدا على مدير مديرية الرى بسرعة استكمال تنفيذ المشروع حتى تتكامل أعمال التطوير لتغيير الوجه الحضارى للمنطقة والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم.

وشدد محافظ الجيزة على رئيس مدينة كرداسة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال السلوكيات الخاطئة من البعض فى إلقاء المخلفات والقمامة بمسار وجسر الترعة وذلك للحفاظ على المجرى المائى لتحقيق النفع العام للمواطنين.

كما شملت جولة محافظ الجيزة متابعة أعمال تطوير الطريق الأبيض بنطاق كرداسة بدءا من المنصورية وحتى الطريق الدائرى، حيث وجه رئيس مدينة كرداسة بتكثيف حملات النظافة؛ لسرعة الانتهاء من رفع الرتش والمخلفات الموجودة على جانبى الطريق بمنطقة المعتمدية وبرك الخيام.