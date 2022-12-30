الحكومة تنفى ربط تسليم المهام الأدائية لطلاب ابتدائى بالمصروفات

وتواصل المركز الإعلامى لمجلس الوزراء بالتواصل، مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، التى نفت تلك الأنباء، مؤكدة أنه لا صحة لربط تسليم المهام الأدائية للصفين الرابع والخامس الابتدائى بالمصروفات الدراسية للعام الدراسى الحالى 2022/2023، وأنه لم يصدر أى قرارات بهذا الشأن.
وشددت على أن تسليم المهام الأدائية ليس له أى علاقة بالمصروفات الدراسية، وأن المهام الأدائية تعد أنشطة تقيس مدى اكتساب الطلاب للمهارات التى تدربوا عليها فى مادة معينة، وتمثل جزءا أصيلا من تقييم أداء الطلاب ومدى فهمهم لمخرجات التعلم، حيث تقدم دليلا على تحقيق نواتج التعلم المستهدفة خلال الفصل الدراسى، مناشدة أولياء الأمور الإبلاغ عن أى مدرسة مخالفة، وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالها.
وفى سياق متصل، يجرى تقييم الطلاب فى المهام الأدائية من خلال معلم الفصل، وتوضع من خلال المدرسة والتوجيه المختص وتطبق المهام خلال اليوم الدراسى وفقا لظروف كل مدرسة على حدة، على أن يقيم الطلاب فى مادة القيم واحترام الآخر وفقا لمعدلات أدائهم، أما أنشطة التربية الفنية والموسيقية والتوكاتسو والبدنية يقيم فيها الطلاب من خلال المعلم وفق نواتج التعلم، ويشار إليها "اجتياز وعدم اجتياز"، ويعتبر تقييم تلاميذ الصف الخامس الابتدائى فى المهام الأدائية جزء أصيل ومهم فى عملية التقييم ومخصص لها 35 درجة موزعة بواقع 5 درجات للتخطيط الجيد، و5 درجات لجدية العمل، و25 درجة للمنتج النهائى.
وناشد المركز، وسائل الإعلام المختلفة ومرتادى مواقع التواصل الاجتماعى تحرى الدقة والموضوعية فى نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أى حقائق، وتؤدى إلى إثارة البلبلة بين الطلاب وأولياء الأمور، وفى حالة وجود أى شكاوى أو استفسارات يرجى الدخول على الموقع الإلكترونى للوزارة (moe.gov.eg)، وللإبلاغ عن أى شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام واتس آب التابعة للمركز الإعلامى لمجلس الوزراء (01155508688 -01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكترونى ([email protected]).
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