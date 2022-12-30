اجتماعات وزيارات.. الحصاد الأسبوعى لوزارة الزراعة (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - وسلط الانفوجراف الضوء، على اجتماع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، لمتابعة الأسواق واستعدادات شهر رمضان المعظم، فضلا عن بدء الترتيبات الخاصة بالإفراج عن كل السلع الموجودة فى الموانئ تباعا، مطالبا بإعداد خطة للإفراج عن كل السلع الموجودة فى الموانئ.



جاء ذلك بحضور السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، والدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، ومحمد أبو موسى وكيل أول محافظ البنك المركزى، والمهندس محمد السويدى رئيس اتحاد الصناعات المصرية.

كما وقعت وزارتى الزراعة واستصلاح الأراضى، البترول والثروة المعدنية اتفاقيتى تعاون فى مجال التنمية المجتمعية، بشأن تنفيذ تنمية متكاملة للمجتمعات المطيرة فى محافظة مطروح، والاتفاقية الثانية بشأن تنفيذ مجتمع متكامل ذكى ومستدام فى وادى المكتب فى أبورديس بمحافظة جنوب سيناء باستخدام التقنيات الحديثة.

كما عقد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى اجتماعا مع مسئولى شركة آى فاينانس بحضور بعض قيادات الوزارة لبحث آلية تفعيل دور كارت الفلاح وحوكمة منظومة بيع وتداول الأسمدة المدعمة والرقابة عليها، كذلك استعرض نتائج تقييم بعض الهجن والاصناف الخاصة بمحصول الطماطم وذلك فى ضوء المتابعة الدورية للتعرف على محاور تنفيذ البرنامج الوطنى لإنتاج تقاوى الخضر، كما أعلن الوزير، الإفراج عن 172 ألف طن أعلاف الذرة والصويا بحوالى 81 مليون دولار.



فيما نفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، شائعة تداول مبيدات زراعية محظورة تتسبب فى تسمم المحاصيل بالأسواق نتيجة غياب الرقابة، مشددة على أن كل مبيدات الآفات الزراعية المتداولة بالأسواق سليمة وآمنة تماما، ومطابقة لكل المواصفات القياسية، ولا تشكل أى خطورة على الصحة العامة للمواطنين، أو على الإنتاج الزراعى.

وتحت رعاية السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى وزير الزراعه واستصلاح الأراضى، تم افتتاح المهرجان الأول للجبن المصرى ومنتجات الألبان وذلك بحضور د. علاء عزوز رئيس قطاع الإرشاد الزراعى والدكتور السيد خليفة نقيب الزراعيين وممثلى وزارات التجارة والصناعة والتموين والتضامن الاجتماعى وأكثر من 40 عارضا من مصانع الجبن المصرى بأنواعه المختلفة.

كما أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى ممثلة فى مركز المعلومات الصوتية والمرئية إصدارا جديدا، عبارة عن مجلة شهرية إلكترونية، باسم: مجلة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى MALR، شعار كلمة من قلب الديوان.



وانتهى معهد بحوث الإرشاد الزراعى والتنمية الريفية، التابع لمركز البحوث الزراعية، بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، من تنفيذ فعاليات البرنامج التدريبى بعنوان: نشر وتبنى المستحدثات الزراعية ، بمحافظات: أسيوط، والفيوم، والمنوفية، كما نفذ معهد بحوث وقاية النباتات بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) ثلاثة برامج تدريبية فى مقر المعهد بالدقى وفروع المعهد بمحطة بحوث سخا-محافظة كفر الشيخ ومحطة بحوث سدس- محافظة بنى سويف خلال شهر ديسمبر الجارى.

كما واصلت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، ضخ السلع الغذائية والمنتجات المختلفة عبر منافذها الثابتة والمتحركة بأسعار مخفضة للمواطنين، تنفيذا لمبادرة رئيس الجمهورية لمحاربة الغلاء، كذلك أعلنت الوزارة ممثلة فى الهيئة العامة للخدمات البيطرية عن إعطاء أكثر من 5.9 مليون جرعة ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع خلال الحملة القومية الثالثة والتى بدأت فى 19 نوفمبر الماضى.

كذلك تم تجديد الثقة واعتماد معامل المعمل المرجعى للرقابة على الأنتاج الداجنى بمعملى محافظة الفيوم وجمصة بمحافظة الدقهلية من المجلس الوطنى للأعتماد (الأيجاك)، كما نظم المعمل المركزى لأبحاث وتطوير نخيل البلح، التابع لمركز البحوث الزراعية، بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، دورة تدريبية حول حول رعاية نخيل البلح والعمليات الرئيسية البستانية له، كما واصل معهد بحوث أمراض النباتات، لجان المرور لمتابعة الحالة النرضية لمحصول القمح، للإكتشاف المبكر للإصابات المرضية وخاصة مرض الصدأ الأصفر بمحافظات الشرقية، الدقهلية، القليوبية، المنوفية، الغربية، البحيرة، كفر الشيخ، دمياط، الإسكندرية وبنى سويف.

فيما كلف الدكتور عبد الله زغلول رئيس مركز بحوث الصحراء فريق بحثى من المركز للقيام بزيارة ميدانية إلى القرى العائدة بالشيخ زويد بشمال سيناء وذلك ضمن أنشطة البرنامج البحثى دمج أبناء سيناء وتعزيز دورهم فى التنمية الزراعية المستدامة ، كما كثفت وزارتى الزراعة والتموين من حملاتهما التفتيشية على مصانع العلاف ومخازن الخامات بمحافظة القليوبية لضبط الأسواق والتأكد من البيع بسعر الإفراجات الجمركية، كذلك أسفرت مزادات القطن التى تم إجراؤها، عن بيع 167530 قنطار فى 10 محافظات، ووصل سعر الترسية إلى نحو 8275 جنيه لبعض الأصناف.



فيما استقبل المعمل المركزى لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة فى الاغذية وفدا روسيا رفيع المستوى فى إطار الزيارة الرسمية التى يقوم بها الوفد الروسى لمصر لمناقشة بعض النقاط الخاصة بالصادرات الغذائية المصرية لروسيا، كما اختتم المعمل فعاليات البرنامج التدريبى الدولى الذى تم تنفيذه لمتخصصين من دولة روندا بمقر المعمل للتدريب على اختبارات سلامة الغذاء ونظم الجودة، كما شارك المعمل فى ورشة عمل حول: تحليل المخاطر وتدابير إجراءات الصحة والصحة النباتية، فيما بلغ اجمالى عدد الشهادات التى أصدرها المعمل خلال هذا الاسبوع حوالى 7000 شهادة بتحليل نتائج العينات التى تم استلامها من العملاء.



يذكر أن مركز المعلومات الصوتية والمرئية، والمكتب الإعلامى للوزارة، يصدران الجمعة من كل أسبوع، انفوجرافا وفيديو باسم: الزراعة فى اسبوع، لإلقاء الضوء على ملخص ما تم من انشطة وجهود، بكل القطاعات والهيئات، التابعة للوزارة، فضلا عن انفوجراف وفيديو كل ثلاثاء باسم: الزراعة فى كل مصر، حول انشطة وجهود القطاع الزراعى، بالمحافظات المختلفة، كما أصدر المركز مؤخرا، سلسلة دليل خدمات وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، والذى يلقى الضوء على الخدمات التى تقدمها الوزارة للمزارع والمربى، كذلك اصدار ارقام فى الزراعة، الذى يلقى الضوء على انجازات القطاع الزراعى بالارقام، فضلا عن اصداره الاخير MALR مجلة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، الالكترونية الشهرية، الزراعية المتخصصة الاخبارية والمتنوعة