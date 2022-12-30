36 محضر مخالفات.. محافظ القليوبية يشن حملة مفاجئة على مخازن السلع الغذائية

جدة - نرمين السيد - أكد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية استمرار حملات ضبط الأسواق ومواجهة الغش التجارى أو التلاعب فى الأسعار ومحاولات احتكار السلع الأساسية من بعض التجار، ل ضمان توافر السلع بمختلف أنواعها وبكميات كافية وبأسعار مناسبة للمواطنين





جاء ذلك خلال الحملة المكبرة التى قادها محافظ القليوبية اليوم الجمعة لمتابعة استقرار أسعار السلع الغذائية والإعلان عنها بشكل واضح للمواطنين وعدم التلاعب بالأسعار أو احتكار السلع ومتابعة المخابز البلدية والسياحية بمدينتى كفر شكر وشبرا الخيمة.



وتضمنت الجولة المرور على عدد من مخازن السلع الغذائية والجمعيات الاستهلاكية، والهايبر ماركت التى تشهد إقبالا كبيرا من المواطنين، لمتابعة ومراقبة الأسعار والاطمئنان على عدم وجود أى شكاوى من المواطنين وتوافر كل السلع الغذائية والاستهلاكية وعدم المغالاة من التجار وجودة السلع المعروضة.

وتمكنت الحملة من ضبط (5 .5 طن لسلعة الأرز) مجهولة المصدر بأحد مخازن السلع الغذائية بشارع عبد المنعم رياض بمدينة كفر شكر، وأصدر المحافظ تعليماته باتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف، لافتا إلى عدم التهاون فى حق المواطنين وعدم السماح بإحتكار أى سلعة بغرض زيادة سعرها وإتخاذ إجراءات حاسمة فى هذا الشأن، كما تم تحرير 13 محضرا لمخابز بلدية وسياحية بمدينة كفر شكر، و23 محضرا بأحياء غرب وشرق شبرا الخيمة للمخابز البلدية والسياحية، وتنوعت المحاضر مابين (نقص أوزان وعدم نظافة أدوات معاجن وعدم وجود لوحة تشغيل وعدم مطابقة للمواصفات الفنية وعدم إعطاء بون وعدم وجود سجل).



وشدد محافظ القليوبية على مسئولى التموين والرقابة والمتابعة بالمرور اليومى لرصد أى مخالفات واتخاذ كل الإجراءات القانونية تجاه المخالفين لإحكام السيطرة على الأسواق والمخابز، مؤكدا على جميع أصحاب محلات السوبر ماركت ومنافذ البيع بضرورة الإلتزام بالأسعار ووضع قوائم بأسعار السلع فى مكان معلن وواضح للمواطنين علاوة على التأكد من تواريخ الصلاحية لكل السلع، مشددا على ضرورة تنوع وضخ السلع الغذائية لتلبية إحتياجات المواطنين، بالإضافة إلى التنوع فى تواجد أكثر من نوع لسلعة الأرز حسب نسبة الكسر لتلائم جميع الفئات.

واطمئن الهجان خلال الجولة على توافر جميع السلع التى يحتاج إليها جميع فئات المواطنين وخاصة السلع الإستراتيجية من الزيوت والسكر والألبان وخاصة الأرز بأسعاره المحددة من قبل رئاسة مجلس الوزراء، وتنوع السلع وتوافر جميع مستلزمات المواطنين بأسعار مناسبة لجميع الفئات، موجها بضرورة مراعاة حجم الطلب وتوفير السلع أولا بأول لضمان تلبية كل احتياجات المواطنين من السلع المعروضة ومنع الممارسات الاحتكارية.

ووجه محافظ القليوبية رؤساء المدن والأحياء وجميع الأجهزة المعنية إلى ضرورة إعطاء إهتمام كامل ومتابعة ميدانية مستمرة للسيطرة على أسعار السلع خاصة الاستراتيجية والمرور على جميع منافذ البيع والمحلات والمولات، بما فيهم المخابز للسيطرة على أى زيادة فى الأسعار أو إحتكار فى السلع.

وتفقد الهجان أعمال تطوير المنطقة المحيطة بقصر محمد على وأعمال النظافة فى محيط الترعة البولاقية ونزلة أم بيومى بحى غرب شبرا الخيمة، موجها القائمين على الأعمال بسرعة الإنتهاء من دهان العمارات المتبقية، والإهتمام بالشجيرات المنزرعة داخل الأحواض بالجزيرة الوسطى، كما تابع أعمال النظافة بمحيط الترعة البولاقية ونزلة الدائرى إتجاه أم بيومى بحى غرب شبرا الخيمة، موجها مقاول الأعمال برفع الانترلوك والبلدورات من الطريق خلال يومين لسهولة دخول المواطنين للمتنزه وللحفاظ على أعمال التطوير.



كما تفقد المحافظ نزلة الزراعى للقادم من القاهرة إتجاه بنها من أخر الفيلات، إذ تم الإنتهاء من رش مادة الـ RC تمهيدا للرصف، ووجه الهجان بعمل بلدورة على جانب الطريق وزراعة الأشجار لإضفاء شكل جمالى على المنطقة.