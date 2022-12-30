الهجرة: الأزهر دوره حيوى ومحورى فى دعم الأسر المصرية بالخارج

جدة - نرمين السيد - أكدت وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج سها جندى أن دور الأزهر الشريف مهم ومحورى للأسر المصرية المسلمة المقيمة بالخارج، خصوصا فى ظل وجود ثقافات مختلفة أو جماعات متشددة ربما تؤثر على بعض العقول والنفوس الضعيفة.





وأشارت سها إلى أنها ناقشت الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف فى الموضوعات التى تهم المصريين بالخارج وعلى رأسها القضايا الأسرية الناجمة عن انتقالهم من مصر إلى مجتمعات خارجية ذات ثقافات مختلفة ما يؤدى إلى وقوع مشكلات.



جاء ذلك خلال استقبال وزيرة الهجرة، للدكتورة نهلة الصعيدى مستشارة شيخ الأزهر لشئون الوافدين، وذلك لبحث سبل التعاون المشترك، بحضور الدكتور صابر سليمان مساعد وزيرة الهجرة للتطوير المؤسسى.



وأعربت الوزيرة عن بالغ الامتنان بهذا اللقاء كون الدكتورة نهلة أول سيدة تشغل منصب مستشار لفضيلة الإمام الأكبر الشيخ أحمد الطيب، فى قرار هو الأول فى تاريخ الأزهر الشريف، مشيدة بمكانة فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب فى مصر والعالم أجمع.



وأشارت الوزيرة إلى أنه جار بحث مقترح انتداب أحد أساتذة جامعة الأزهر -من الدارسين فى اسكتلندا- إلى الجالية المصرية فى أيرلندا الشمالية للتشاور معهم والاستماع إليهم وإيجاد حلول وصيغ توافقية للمشكلات والتحديات التى يواجهونها، وسيتم تطبيق هذه التجربة فى دول أخرى، لافتة إلى أنه جارى أيضا تفعيل بروتوكول تعاون بين وزارة الهجرة والأزهر الشريف قريبا وتعكف الوزارة حاليا على صياغة بنوده ومجالات التعاون المقررة بصدده.

وأشارت جندى إلى ما تبذله الوزارة من جهود لإقامة جسور تواصل مع أبناء مصر بالخارج من الشباب، مثل تنظيم برامج وزيارات وملتقيات لربطهم بوطنهم، لافتة إلى زيارة شباب مدرسة فيلوباتير المصرية فى كندا إلى مصر مؤخرا وما قاموا من جولات مثمرة، مشيرة كذلك إلى المبادرة الرئاسية "اتكلم عربى" التى أطلقتها وزارة الهجرة وتحظى برعاية كريمة من الرئيس عبدالفتاح السيسى والتى تهدف بالأساس إلى مواجهة حرب طمس الهوية الوطنية من خلال ترسيخ وتأصيل الهوية المصرية فى نفوس أبنائنا بالخارج.



واستعرض الدكتور صابر سليمان، مساعد وزيرة الهجرة للتطوير المؤسسى، محاور وأهداف المبادرة الرئاسية "اتكلم عربى" ومراحلها العمرية وآليات تنفيذها، خاصة التعاون مع دار نهضة مصر للنشر وإصدار التطبيق الإلكترونى الخاص بالمبادرة والترويج له والمخطط تقديمه فى المرحلة المقبلة فى إطار المبادرة.

فيما أعربت الدكتورة نهلة الصعيدى عن سعادتها بلقاء سها جندى، موجهة لها خالص التهنئة على توليها حقيبة وزارة الهجرة، متمنية لها دوام النجاح والتوفيق.

وقالت الصعيدى إنها تشغل منصب عميد كلية العلوم الإسلامية للوافدين بجامعة الأزهر بالقاهرة، ورئيس مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين، واستعرضت ما يقدمه المركز من برامج كثيرة ومتنوعة لأبناء مصر فى الخارج لربطهم بوطنهم مصر وينمى روح الانتماء بداخلهم وتعليمهم اللغة العربية، مشيدة بالمبادرة الرئاسية "اتكلم عربى" التى تتبناها الوزارة وما حققته من نجاح حتى الآن، ومعربة عن تطلعها إلى التعاون مع وزارة الهجرة فى أى مجال يخدم أبناء مصر فى الخارج.



وفى ختام اللقاء، تم الاتفاق على استمرار التواصل للتنسيق بشأن فتح آفاق للتعاون بين وزارة الهجرة والأزهر الشريف من أجل رعاية أبناء مصر بالخارج خاصة من الأطفال والشباب الذين ينتمون إلى الجيلين الثانى والثالث، فيما يتعلق باللغة والهوية الوطنية.