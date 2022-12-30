نشاط الرئيس فى أسبوع.. دعم كامل لـ «قادرون باختلاف» ومتابعة مستمرة للموانئ

جدة - نرمين السيد - مطلع الأسبوع الماضى اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى، مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والمستشار عمر مروان وزير العدل، واللواء جمال عوض رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، والمستشار عبد الرحمن محمد رئيس لجنة إعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية.

وصرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول عرض أعمال لجنة إعداد مشروع القانون الجديد للأحوال الشخصية.

واطلع الرئيس فى هذا الإطار على أبرز ملامح مشروع القانون الجديد، موجهاً بأن يتضمن إنشاء صندوق لرعاية الأسرة ووثيقة تأمين لدعمها مادية فى مواجهة النفقات والتحديات ذات الصلة بمسائل الأحوال الشخصية، مع توفير المصادر التمويلية له بالإضافة إلى دعمه من قبل الدولة، وذلك حفاظاً على الترابط الأسرى ومستقبل الأنجال، وموجهاً كذلك بأن تكون صياغة القانون الجديد مبسطة ومفصلة على نحو يسهل على جميع فئات الشعب فهمه واستيعاب نصوصه، خاصةً من غير المشتغلين بالمسائل القانونية.

كما اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى ـ الأسبوع الماضى ـ مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والمستشار عمر مروان وزير العدل، والدكتور محمد معيط وزير المالية، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية، واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، واللواء أ.ح وليد أبو المجد مدير جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة.

وصرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة جهود الدولة لاستعادة الوجه الحضارى للأحياء والمدن، حيث وجه الرئيس الجهات المعنية بإنهاء إشغال الطرق بالسيارات والمركبات المهملة فى مختلف المدن والأحياء على مستوى الجمهورية، والتى يؤدى تراكمها إلى ازدحام الشوارع، فضلاً عن تصفية مقابر السيارات، وتصنيف ما يمكن إعادة الاستفادة منه أو إحالته إلى التكهين والتخريد، وذلك بالتكامل مع جهود الدولة فى مجال تطوير الطرق والمحاور، والتنسيق الحضارى للمحافظات.

واجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى، مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والمستشار عمر مروان وزير العدل، وجمال عوض رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، والمستشار عبد الرحمن محمد رئيس لجنة إعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية.

وصرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول عرض التطوير التقنى للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، وربط قواعد البيانات بها مع بيانات وزارة العدل والمصالح التابعة لها، خاصةً الشهر العقارى والمحاكم والطب الشرعى ومصلحة الخبراء.

واجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى ـ الأحد الماضى ـ مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

وصرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول "استعراض نتائج الزيارة الأخيرة للوفد الوزارى المصرى إلى تنزانيا، فضلاً عن الموقف التنفيذى للمشروعات القومية لوزارة الإسكان على مستوى الجمهورية".

وعرض الدكتور عاصم الجزار نتائج زيارة الوفد الوزارى المصرى مؤخراً إلى تنزانيا للمشاركة فى احتفالية الملء الأول لخزان سد جوليوس نيريرى لتوليد الطاقة الكهرومائية، الذى ينفذه التحالف المصرى لشركتى "المقاولون العرب" و"السويدى إليكتريك"، حيث يعد السد أضخم مشروع تنموى يتم تنفيذه على مستوى تنزانيا وسيساهم فى توليد ضعف حجم الطاقة المتوفرة حالياً بالبلاد، بسعة تخزينية حوالى 34 مليار م3، وبقدرة 2115 ميجا وات.

وأضاف المتحدث الرسمى أن الاجتماع شهد كذلك استعراض موقف المشروعات داخل العاصمة الإدارية الجديدة، خاصةً موقف الأعمال بالأحياء السكنية المختلفة، ومنطقة حى المال والأعمال، فضلاً عن أعمال تنسيق الميادين والمحاور، والعمل فى منطقة النهر الأخضر.

وقد وجه الرئيس فى هذا الصدد بإتاحة وحدات سكنية بنسبة تخفيض ملائمة للموظفين المنتقلين للعمل بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك بمشروع الإسكان المتميز فى الحى السكنى R3، وفى إطار الحزم التحفيزية المقدمة من الدولة للعاملين بالقطاع الحكومى فى العاصمة الإدارية.

وصباح الإثنين الماضى، افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسى، مصنعى إنتاج الغازات الطبية والصناعية ومحطة توليد الطاقة الثلاثية بمجمع الصناعات الكيماوية بأبورواش بمحافظة الجيزة.

أكد الرئيس - خلال كلمته أن البنوك المصرية ستغطى الاعتمادات المالية المطلوبة لتأمين الإفراج عن بعض البضائع فى الموانئ، مشيرا إلى أهمية الانتهاء سريعًا من الإفراج عن البضائع بالموانى، لافتا إلى أن البنوك ستغطى المطلوب بالدولار الصالح الاعتمادات خلال مدة 3 أو4 أيام.

ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء بالتواجد خلال إطلاق القوافل والبضائع والمنتجات الموجودة فى الموانئ، قائلا: "ارجو وإحنا بنعلن ده.. إننا نكون موجودين وقت إطلاق القوافل والإفراج عنها، ونقول بيانات أكثر للناس"، مؤكدا أن الدولة سعت لإنتاج بعض الصناعات الاستراتيجية كالكلور والغازات الطبية لتوفير الاحتياجات المحلية، مضيفًا أن الغازات الطبية فى مصر كانت تكفى إلا أن تحدى انتشار فيروس كورونا جعلنا فى حاجة للمزيد، الأمر الذى دفع للتوجه لإنشاء مصانع لإنتاج هذه الغازات، مؤكدًا أن افتتاح هذه المصانع يجعلنا قادرين على مواجهة التطور الطبى الذى من الممكن أن يحدث خلال السنوات المقبلة".

فى السياق ذاته، حرص الرئيس عبدالفتاح السيسى، على أن يتوقف بعد رؤيته لإحدى السيدات جالسة على جانب الطريق ليتحدث معها وليطمئن على أحوالها ويستفسر عن طلباتها، ويوجه بتلبية كافة احتياجاتها.

وشمل نشاط الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال الأسبوع الماضى عقد اجتماع مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والفريق كامل الوزير، وزير النقل، واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمرانى.

وصرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة تطوير على مستوى الجمهورية.

ووجه الرئيس بأن يتم تطوير الموانئ بشكل تنموى متكامل يمتد إلى المحيط الجغرافى لتلك الموانئ، ولتكوين ظهير من المناطق اللوجستية لزيادة الطاقة الاستيعابية بها بما يعزز من قدرتها فى دعم حركة التجارة والتصدير والاستيراد، ويرسخ من موقع مصر الجغرافى كمركز لوجستى إقليمى وعالمى وكذلك حوضى البحر المتوسط والأحمر، مشدداً على أن نهضة الأمم تعتمد بشكل حيوى على شبكة النقل من موانئ ومطارات وطرق ومحاور، كبنية أساسية داعمة لكافة قطاعات الدولة.

وحرص الرئيس عبد الفتاح السيسى، على حضور حفل قادرون باختلاف بمركز المنارة للمؤتمرات بالقاهرة الجديدة.

وفى كلمته بالاحتفالية، أوضح الرئيس أن الظروف الدقيقة التى يمر بها العالم، خلال الآونة الأخيرة، قد خلفت أزمات اقتصادية متلاحقة، وفرضت تحديات جسيمة جعلتنا ندرك، يقينا، أن الالتفاف حول الوطن، والاستقواء بمكتسباته التاريخية ومقدراته الإلهية، هما السبيل الوحيدة، ليس فقط للعبور من تلك الأزمات ومواجهة التحديات، بل لتحقيق حلم بناء الدولة المصرية، وفق ما نصبو إليه، ونحلم به.

ووجه الرئيس جميع الجهات المعنية بالدولة للعمل على استكمال ما تم اتخاذه من إجراءات، من خلال تعزيز البرامج والخطط، واتخاذ ما يلزم من إجراءات تنفيذية تستهدف تمكين ذوى الهمم ودمجهم فى جميع المشروعات والمبادرات القومية التى تقوم الدولة بتنفيذها، ولتصبح جهود تمكين ذوى الهمم جزءا أساسيا لا يتجزأ من الأولويات التى تستهدف الارتقاء بحياة المواطنين.

وفى هذا الإطار، أعلن الرئيس السيسى عددا من الإجراءات التنفيذية، ووجه مختلف مؤسسات الدولة، لتنفيذها خلال الفترة المقبلة، حيث كلف وزارة التضامن الاجتماعى بتيسير إصدار كارت الخدمات المتكاملة لذوى الهمم، ضمانا لحصولهم على كل الحقوق والخدمات، ودراسة صرف معاش الوالد للمرأة من ذوات الهمم المتزوجة، أسوة بباقى الأشخاص ذوى الهمم.