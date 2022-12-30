موافقة الرئيس على وثيقة سياسة ملكية الدولة أبرز اهتمامات الصحف

جدة - نرمين السيد - وفى التفاصيل، أفردت صحف (الأهرام) و(الأخبار) و(الجمهورية) و(الشروق) و(المصرى اليوم) صفحاتها الرئيسية والداخلية، لنقل إعلان رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى موافقة الرئيس السيسى، على وثيقة "سياسة ملكية الدولة"، مؤكدا حرص الدولة على إتاحة مجال أكبر لمشاركة القطاع الخاص فى توليد النمو الاقتصادى، وزيادة الاستثمارات والصادرات، من خلال المزيد من تمكين القطاع الخاص، وتوفير فرص متنوعة لوجوده فى جميع الأنشطة الاقتصادية؛ بما يساعد فى رفع نسبة مساهمته فى الناتج المحلى الإجمالى، والاستثمارات المنفذة، والتشغيل، والصادرات، والإيرادات الحكومية.

وأبرزت الصحف - فى صدر صفحاتها الأولى - تصريحات مدبولى، خلال اجتماع الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة أمس، بأن الوثيقة تستهدف رفع معدلات النمو الاقتصادى إلى مستويات محقِّقة لطموحات المصريين، عن طريق رفع معدل الاستثمار إلى ما يتراوح بين 25% و30%؛ بما يُسهم فى زيادة معدل النمو الاقتصادى إلى ما بين 7% و9%؛ لتوفير فرص عمل كفيلة بخفض معدلات البطالة.

وأضافت الصحف أن مدبولى أوضح أن الوثيقة تتضمن طرح الأصول المملوكة للدولة من خلال البورصة؛ لتوسيع قاعدة الملكية، سواء بشكل كلى أو جزئى، وضخ استثمارات جديدة للقطاع الخاص فى هيكل ملكية قائم للدولة عبر دخول مستثمر استراتيجى، أو زيادة مشاركة القطاع الخاص فى هيكل الملكية.

إلى ذلك، تابعت صحف القاهرة توالى برقيات التهنئة إلى الرئيس السيسى، بمناسبة العام الميلادى الجديد 2023، ونقلت صحيفة (الأهرام) تهنئة القوات المسلحة للرئيس، حيث بعث الفريق أول محمد زكى القائد العام للقـوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، برقيـة تهنئة لرئيـس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، بمناسبـة حلول العام الميلادى الجديد، داعيًا - العلى القدير - أن يعيده على الرئيس بموفور الصحة والعطاء، وأن يكون عام خير وبركة على الوطن المفدى وشعبه العظيم.

ونقلت الصحيفة عن الفريق أول محمد زكى قوله - فى البرقية - إن رجال القوات المسلحة يعربون عن أسمى آيات الاعتزاز والتقدير لما يقدمه من عطاء وإنجازات لمسيرة الوطن، مؤكدين عزمهم على الوفاء بالمسئوليات والمهام المكلفين بها للدفاع عن الوطن أرضاً وشعباً، حراساً أمناء على الوطن ومصالحه القومية والوطنية لتظل القوات المسلحة على العهد بها الدرع الحامية للوطن والحصن المنيع لشعبه وتاريخه الحضارى المجيد.

وفى السياق، نقلت صحيفة (الجمهورية) تهنئة رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفى جبالى، إلى الرئيس ، حيث قال - فى برقية بعثها إلى الرئيس - "عام جديد تستقبله مصر معكم، تخطو فيه خطوات الواثق على درب التطور والتنمية"، وأكد جبالى أن السنوات القليلة الماضية شهدت سيلاً من المشروعات العملاقة التى فاقت قدرات الكثير من المتابعين.

وأضافت الصحيفة أن المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ بعث أيضا برقية تهنئة إلى الرئيس، قال فيها باسمى وباسم أعضاء مجلس الشيوخ أتقدم إليكم بخالص التهنئة القلبية بمناسبة العام الجديد. وتابع رئيس مجلس الشيوخ، نؤكد دعم مجلس الشيوخ لقيادتكم الحكيمة ومسيرتكم الناجحة لتخطى الصعاب وتحقيق التنمية الشاملة.

وأشارت الصحيفة إلى برقية اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، للرئيس، بمناسبة حلول عام 2023، متمنيا أن يجعله عام خير وبركة وأمن على مصرنا الغالية.

عسكريا، أبرزت صحيفة (الأخبار) أن قوات حرس الحدود قامت، بالتعاون مع الجيش الثالث الميدانى، وعناصر من وزارة الداخلية، بتنفيذ حملة مكبرة للبحث والتفتيش للقضاء على الزراعات والمواد المخدرة، حيث نجحت الحملة فى اكتشاف وتدمير 160 مزرعة لنبات الخشخاش المخدر، بمساحة 173 فداناً فى السهول ذات التضاريس الوعرة، والمناطق التى يصعب الوصول إليها نظراً لطبيعتها الجغرافية.

وأشارت الصحيفة إلى أن ذلك يأتى استمرارا لجهود القوات المسلحة؛ لمجابهة انتشار الزراعات المخدرة والتصدى للمهربين والعناصر الإجرامية والتخريبية، وتضييق الخناق على زارعى ومروجى، تلك السموم بالمناطق الجبلية فى جنوب سيناء.

ولفتت الصحيفة إلى أن الحملة أسفرت عن توجيه عدة ضربات قوية، حيث تم ضبط 34 طنا من نبات البانجو الجاف، و52 طنا من نبات البانجو المطحون، و100 كيلو من بذور البانجو، كما تم ضبط 1150 كيلو جراما من بذور الخشخاش المخدر، و2200 كيلو جرام من مخدر الهيدرو الجاف، و130 كيلو من الحشيش المفروم، و500 كيلو من بودرة الحشيش، بالإضافة إلى ضبط 4 مصانع للحشيش بمشتملاته ومكبس للحشيش، كما تم العثور على 41 طلقة من الذخائر مختلفة الأعيرة.

وفى شأن عسكرى ثان، أوردت صحيفة (الجمهورية) نبأ عودة الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة إلى أرض الوطن، وذلك بعد انتهاء زيارته الرسمية إلى المملكة العربية السعودية، ترأس خلالها مع الفريق أول الركن فياض بن حامد الرويلى رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة السعودية الجلسة الختامية للاجتماع التاسع للجنة التعاون العسكرى المصرى السعودى؛ حيث أجريت مراسم استقبال رسمية وعزفت الموسيقات العسكرية السلام الوطنى لكلا البلدين.

وذكرت الصحيفة أن اجتماعات اللجنة أسفرت عن التوافق على تعزيز أطر التعاون الاستراتيجى بين القوات المسلحة المصرية والسعودية على مختلف الأصعدة؛ بما يسهم فى تحقيق الرؤى والمصالح المشتركة لكلا البلدين الشقيقين.

اقتصاديا، أبرزت صحيفة (الشروق) - فى صدر صفحتها الأولى - نبأ إخطار البنك المركزى المصرى، أمس، البنوك العاملة فى السوق المصرية بإلغاء قرار قصر الاستيراد على نظام الاعتمادات المستندية والعودة مرة أخرى لقبول مستندات التحصيل فى تنفيذ جميع العمليات الاستيرادية.

ونقلت الصحيفة عن البنك المركزى - فى تعليمات جديدة للبنوك - القول "إنه بالإشارة إلى الكتاب الدورى الصادر بتاريخ ۱۳ فبراير 2022 بوقف التعامل بمستندات التحصيل فى تنفيذ جميع العمليات الاستيرادية والعمل بالاعتمادات المستندية فقط، والاستثناءات من القرار اللاحقة له، وكذا الكتاب الدورى المؤرخ 27 أكتوبر 2022 بزيادة قيمة الشحنات المستثناة من القرار المشار إليه أعلاه من خمسة آلاف دولار أمريكى أو ما يعادلها من العملات الأخرى إلى 500 ألف دولار أمريكى أو ما يعادلها من العملات الأخرى؛ فإنه قد تقرر إلغاء العمل بالكتاب الدورى الصادر بتاريخ ۱۳ فبراير والسماح بقبول مستندات التحصيل عند تنفيذ جميع عمليات الاستيراد".

وفى صحيفة (الأخبار)، أعلن المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة أنه سيتم مطلع عام 2023 إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية التى تعدها الوزارة وتستهدف تحقيق 5 أهداف أساسية تشمل تحقيق نسبة 8 لمعدل النمو الصناعى، وزيادة نصيب الصناعة من الناتج المحلى الإجمالى إلى 20 ، مع الوصول إلى معدل نمو للصادرات الصناعية ما بين 18 إلى 25 سنوياً، والتوسع فى التحول نحو الصناعات الخضراء والاقتصاد الدائرى، وذلك من أجل تحقيق الهدف المنشود للدولة المصرية المتمثل فى تحقيق صادرات بنحو 100 مليار دولار.

ونقلت الصحيفة عن الوزير القول إن الاستراتيجية تستهدف أيضاً رفع كفاءة تشغيل المجمعات الصناعية القائمة وتوجيهها للصناعات المستهدفة لإحلال الواردات، من خلال عدة آليات منها تيسير الإجراءات، وتوفير الآليات والأدوات التمويلية اللازمة للمستثمرين بشروط ميسرة، وفتح قنوات للتواصل المباشر مع المستثمرين للوقوف على التحديات وسرعة العمل على تذليلها مع الجهات ذات الصلة.



وعن صادرات مصر السلعية، ذكرت (الشروق) أن قيمة صادرات مصر السلعية ارتفعت خلال الـ ۱۱ شهرا الأولى من العام الحالى 2022 بنسبة 11% لتسجل 32 مليارا و 575 مليون دولار مقارنة بنحو 29 مليارا و 405 ملايين دولار خلال نفس الفترة من عام 2021.

ونقلت الصحيفة عن وزير التجارة والصناعة أحمد سمير توقعه - فى بيان أمس - أن تصل قيمة إجمالى الصادرات المصرية بنهاية 2022 إلى نحو 35 بحسب مليار دولار.

وأشارت الصحيفة إلى أن الصادرات المصرية حققت نموا بنسبة 13 % لتصل إلى 27.5 مليار دولار خلال أول 9 شهور من العام الحالى، وجاء قطاع الصناعات الكيماوية والأسمدة فى الصدارة، واستحوذ على 24٪ من إجمالى الصادرات، وفق بيان سابق للمجلس التصديرى للصناعات الكيماوية.

ونسبت الصحيفة إلى الوزير تأكيده أن هذه المؤشرات الإيجابية تعكس قدرة القطاعات التصديرية المصرية على التعامل مع التحديات الاقتصادية العالمية الحالية الناجمة عن التداعيات السلبية للأزمة الروسية الأوكرانية وجائحة فيروس كورونا، مشيرا إلى أن نجاح الدولة فى تنفيذ برامج رد أعباء الصادرات ساهم فى الحفاظ على تنافسية المنتجات المصرية بمختلف الأسواق الخارجية، حيث تم صرف 16,7 مليار جنيه للشركات المصدرة خلال عام 2022.

فلسطينيا، ذكرت صحيفة (الأهرام) "وسط قلق من تفاقم الأوضاع والتصعيد، على الصعيدين الداخلى الفلسطينى والإسرائيلى، عاد بنيامين نيتنياهو إلى السلطة فى إسرائيل بعد تزعمه المعارضة لأشهر عدة، بأداء حكومته اليمين الدستورية، ليقود ما يصفه محللون بالحكومة الأكثر يمينية فى تاريخ الدولة العبرية.

وأضافت الصحيفة أن نيتنياهو عيّن وزير الاستخبارات السابق إيلى كوهين، الذى لعب دورًا مهمًا فى اتفاقيات إقامة علاقات مع عدد من البلدان العربية، وزيرا للخارجية.