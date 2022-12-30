أهم الأخبار المتوقعة اليوم الجمعة 30 ديسمبر 2022

جدة - نرمين السيد - موسكو - بكين

يجرى الرئيس فلاديمير بوتين ونظيره الصينى شى جين بينج، محادثات مغلقة عبر الفيديو صباحًا.

القاهرة

تنظم تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، صالونًا نقاشيًا، بعنوان "العدالة الثقافية"، وذلك فى إطار الفعاليات التى تنظمها التنسيقية، حول القضايا المطروحة المدرجة ضمن الحوار الوطنى.

الإسكندرية

تنظم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر، حفل نادى السينما فى موسمه الفنى الخامس بالتعاون مع المركز القومى للسينما برئاسة المونتيرة منار حسنى، وذلك على مسرح سيد درويش بالإسكندرية.

القاهرة

تنظم دار الأوبرا المصرية، أمسية فنية، ضمن احتفالاتها بالعام الجديد، تحييهما فرقة أوبرا القاهرة، تحت إشراف مديرتها الفنية الدكتورة إيمان مصطفى، بمصاحبة عازف البيانو جريج مارتن ومن إخراج حازم طايل، وذلك فى الثامنة مساء على المسرح الصغير.

الإسكندرية

يلتقى فريق نادى سموحه نظيره غزل المحلة، ضمن مباريات الجولة العاشرة من عمر بطولة الدورى المصرى الممتاز لكرة القدم، على ستاد الإسكندرية.

القاهرة

يواجه فريق نادى إنبى نظيره سار البحرينى، بينما يواجه البحرين البحرينى نظيره قطر القطرى، فى دور نصف النهائى لبطولة الأندية العربية لتنس الطاولة للرجال والمقامة على الصالة رقم 2 فى مجمع الصالات لاستاد القاهرة الدولى، خلال الفترة من 25 وحتى 31 ديسمبر الجارى بمشاركة 32 فريقًا من مختلف الدول العربية.

القاهرة

يواجه فريق النادى الأهلى نظيره فريق جزيرة الورد، فيما يواجه فريق نادى الزمالك نظيره عالى البحرينى، فى دور نصف النهائى لبطولة الأندية العربية لتنس الطاولة للسيدات والمقامة على الصالة رقم 2 فى مجمع الصالات لاستاد القاهرة الدولى، خلال الفترة من 25 وحتى 31 ديسمبر الجارى بمشاركة 32 فريقًا من مختلف الدول العربية.

بلد الوليد

يحل فريق ريال مدريد ضيفًا على نظيره بلد الوليد فى إطار منافسات الأسبوع الخامس عشر من عمر الدورى الإسبانى الدرجة الأولى لكرة القدم "الليجا".