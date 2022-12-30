الإفتاء توجه تحذيرا عاجلا لكل أسرة من ارتكاب هذا الفعل

جدة - نرمين السيد - وقالت الإفتاء على صفحتها الرسمية على فيسبوك: "العنف الأسرى منكر مذموم من الناحية الشرعية، وتشتد الحرمة إذا مُورِس ضد الأنثى داخل الأسرة، وهو أشد إذا مُورِس ضد الزوجة".

وأضافت: "فقد بَنَتِ الشريعةُ معاملةَ المرأة على أساس المودة والرحمة؛ ومن ثم فضرب الزوجة أو التعرض لها بالعنف حرام شرعًا".

ولفتت الإفتاء إلى أن ما ذكرته آية سورة النساء من الضرب، إنما هو صورة من صور التأديب اللائق بوضع معيَّن، وله ضوابطه التى تناساها الناس حتى وصلوا فى التطبيق إلى نقيض مقصوده؛ فلا مانع حينئذٍ من منعه وتجريمه وَفقًا لتغيُّر النظم القانونية والاجتماعية".

واختتمت: "يكون منعه هو الموافق لفعل النبى صلَّى الله عليه وآله وسلم ولمقاصد الشريعة الغرَّاء وأخلاقها".