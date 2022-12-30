طقس الجمعة.. الأرصاد تعلن أهم الظواهر والتقلبات بـ درجات الحرارة

جدة - نرمين السيد - حالة الطقس اليوم

فيما يسود طقس معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بارد ليلا على أغلب الأنحاء.

وتتكون شبورة مائية صباحا قد تكون كثيفة على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة وشمال ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وتوقع الخبراء أن تكون حالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من نصف متر إلى متر وربع والرياح السطحية شمالية شرقية إلى شمالية.

أما حالة البحر الأحمر، فتكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية شرقية إلى شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم

العظمى الصغرى

القاهرة 20 11

العاصمة الإدارية 19 12

6 أكتوبر 20 11

بنها 20 12

دمنهور 19 12

كفر الشيخ 21 12

المنصورة 20 11

دمياط 20 13

بورسعيد 20 13

الإسماعيلية 21 12

السويس 20 11

الزقازيق 20 12

شبين الكوم 20 13

طنطا 19 12

شلاتين 25 14

الإسكندرية 20 13

العلمين الجديدة 19 12

وادى النطرون 20 13

مطروح 19 14

السلوم 19 11

سيوة 19 09

العريش 18 12

رفح 17 11

الطور 23 11

كاترين 14 04

رأس سدر 23 13

نخل 17 05

طابا 18 12

نويبع 19 12

حلايب 22 16

شرم الشيخ 23 15

الغردقة 22 14

مرسى علم 23 14

الفيوم 20 09

بنى سويف 20 09

المنيا 21 08

أسيوط 20 06

سوهاج 21 08

قنا 22 09

الأقصر 23 09

أسوان 23 10

الوادى الجديد 22 09

أبوسمبل 22 10

أبو رماد 23 14

رأس حدربة 22 15