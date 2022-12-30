جدة - نرمين السيد - وقالت الأوقاف، على موقعها الرسمى على الإنترنت، إن موضوع خطبة الجمعة اليوم سيكون حول "عناية القرآن الكريم بالزمن وحديثه عن الأيام والسنين"، مؤكدة أن اختيار هذا الموضوع يأتى فى إطار دورها التنويرى، والتثقيفى ومحاربة الأفكار المتطرفة، وغرس القيم الفاضلة فى المجتمع. وشددت وزارة الأوقاف على أئمة المساجد بضرروة الالتزام بموضوع الخطبة نصًا أو مضمونًا، مؤكدة على ألا يزيد زمن خطبتى الجمعة عن 10 دقائق. موضوع خطبة الجمعة اليوم وتُقيم وزارة الأوقاف فعاليات الأسبوع الثقافى فى 7 محافظات، وفعاليات الأسبوع الدعوى بمسجد "شريف" بالمنيل وذلك اعتبارا من يوم الأحد المقبل الأأول من يناير 2023، وحتى يوم الأربعاء الموافق 4 يناير 2022.

وتأتى إقامة الأسبوع الثقافى فى ضوء الدور التثقيفى الذى تقوم به وزارة الأوقاف، حيث ستقام فعاليات الأسبوع فى محافظات: "بورسعيد، أسوان، الإسكندرية، بنى سويف، الإسماعيلية، أسيوط، والقليوبية". ومن المقرر أن تقعد محاضرات الأسبوع الثقافى بعد صلاة العشاء مباشرة، بمشاركة نخبة من كبار العلماء والأئمة المتميزين مع نخبة من كبار القراء والمبتهلين وتغطى عددا من الموضوعات المهمة، منها: سماحة الإسلام فى العبادات والمعاملات، وأسماء الله الحسنى. كما تأتى إقامة فعاليات الأسبوع الدعوى التى تبدأ من الأحد المقبل وحتى الأربعاء فى ضوء الدور الدعوى الذى تقوم به وزارة الأوقاف، وتُعقد محاضراته بعد صلاة العشاء مباشرة، بمشاركة نخبة من كبار العلماء والأئمة المتميزين وكبار القراء والمبتهلين والمبتهلين وتغطى عددا من الموضوعات المهمة، منها: سماحة الإسلام فى العبادات والمعاملات، وأسماء الله الحسنى.

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