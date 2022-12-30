الرعاية الصحية: انخفاض معدل الإنجاب فى هذه المحافظات

جدة - نرمين السيد - ونشرت هيئة الرعاية الصحية - "إنفوجراف" مساء أمس الخميس عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك"- قالت خلاله، إنها لاحظت تحسن مؤشرات تنظيم الأسرة بمحافظات تطبيق المنظومة منذ تطبيقها.

وعن المحافظات التى شهدت تحسن تلك المؤشرات، أكدت الهيئة، أكدت الهيئة استنادًا إلى بيانات للإحصاء السنوى للجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء من عام "2018-2020"، أن معدل الإنجاب انخفض فى محافظة بورسعيد بنسبة 2,2%، وفى الإسماعيلية بنسبة 1.3%، وفى الأقصر بنسبة 1%.

وأضافت الهيئة، أن إجمالى عدد المنتفعات المترددات على خدمات تنظيم الأسرة بمنشآت هيئة الرعاية الصحية بمحافظات تطبيق التأمين الصحى الشامل "بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية" وحتى يونيو 2022، بلغت 411,5 ألف منتفعة، منها 121,2 ألف منتفعة ببورسعيد فى الفترة من 2019 وحتى يونيو 2022، و221.3 ألف منتفعة بالأقصر فى الفترة من 2020 وحتى يونيو 2022، و69.1 ألف منتفعة بالإسماعيلية فى الفترة من 2020 وحتى يونيو 2022.

ولفتت الهيئة، إلى أن محافظة بورسعيد تعد أقل محافظة فى معدلات الإنجاب حيث تحتل المرتبة 27 والأخيرة بين محافظات جمهورية مصر العربية، مضيفة أن محافظة الأقصر تعد أكبر محافظة فى عدد المنتفعات المترددات على خدمات تنظيم الأسرة بمنشآت هيئة الرعاية الصحية فى المحافظة.

وتابعت أن تنظيم الأسرة يحقق أهداف الدولة فى رعاية المواطنين وتوفير الخدمات والرعاية الصحية المتكاملة بأعلى مستوى ممكن.