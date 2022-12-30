الأرصاد: 4 ظواهر جوية تؤثر بقوة على طقس اليوم

جدة - نرمين السيد - وقالت الأرصاد، على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، إنه من المتوقع أن يسود حالة طقس، اليوم الخميس، بارد فى الصباح الباكر، لطيف نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بارد ليلا على أغلب الأنحاء .
وأضافت: "وتوجد شبورة مائية صباحا قد تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة وشمال ووسط سيناء وشمال الصعيد".
وتابعت الأرصاد: "هناك شبورة مائية صباحا وغائم جزئى على القاهرة الكبرى ومدن القناة والوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء وشمال الصعيد ".
ولفتت إلى وجود شبورة مائية صباحا، مع سقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة بنسبة حدوث 40% تقريبا على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد.
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