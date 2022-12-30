طقس رأس السنة 2023.. الأرصاد تعلن التقلبات الجوية خلال 6 أيام (تفاصيل)

جدة - نرمين السيد - طقس رأس السنة 2023

وقالت الأرصاد، على صفحتها الرسمية على فيسبوك، إنه من المتوقع خلال هذه الأيام أن تسود ظاهرة الشبورة المائية، والتى تكون كثيفة على عدد من المناطق، مشيرة إلى سقوط أمطار على بعض المناطق خلال هذه الفترة وخصوصا السواحل الشمالية والشرقية والغربية، فضلا عن محافظات شمال الوجه البحرى.

وأعلنت الأرصاد عن طقس يوم رأس السنة 2023، والذى يوافق يوم الأحد المقبل؛ حيث توقعت أن تسيطر الشبورة المائية على عدة طرق فى معظم المحافظات، لافتة إلى سقوط أمطار بنسبة 40% على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وعدد من محافظات شمال الوجه البحرى.

طقس رأس السنة 2023

وقالت الأرصاد، على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، إنه من المتوقع أن يسود حالة طقس، اليوم الخميس، بارد فى الصباح الباكر، لطيف نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بارد ليلا على أغلب الأنحاء .

وأضافت: "وتوجد شبورة مائية صباحا قد تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة وشمال ووسط سيناء وشمال الصعيد".

طقس رأس السنة 2023

وتابعت الأرصاد: "هناك شبورة مائية صباحا وغائم جزئى على القاهرة الكبرى ومدن القناة والوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء وشمال الصعيد ".

ولفتت إلى وجود شبورة مائية صباحا، مع سقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة بنسبة حدوث 40% تقريبا على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد.