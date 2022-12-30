برقيات تهانى من 3 محافظين لـ الرئيس بمناسبة العام الجديد 2023

جدة - نرمين السيد - محافظ القاهرة

بعث خالد عبد العال محافظ القاهرة، برقية تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى، بمناسبة حلول العام الجديد 2023.

وقال المحافظ نصا: "يطيب لي أن أبعث لفخامتكم بالأصالة عن نفسي، وبالإنابة عن القيادات التنفيذية وأبناء محافظة القاهرة بأسمى آيات التهنئة وأصدق الأمنيات، مع إشراقة عام جديد من العطاء لبلدنا الغالى".

وتابع: "داعيا المولى عز وجل أن يرعى سيادتكم ويبارك خطاكم ويحفظ مصر وشعبها وقائدها لتتواصل مسيرة العطاء الوطني بقيادة سيادتكم الحكيمة، وليسطر التاريخ بأحرف من نور في سجلاته ما يتم إنجازه من تحديات بعزيمة وإرادة لا تلين لنهضة مصر وان يتحقق لشعب مصر العظيم على ايده وتحت قيادته الرفعة والازدهار".

محافظ الشرقية

وبعث محافظ الشرقية ممدوح غراب ببرقية تهنئة للرئيس السيسى، بمناسبة العام الميلادى الجديد، قال فيها "يسعدنى ويشرفنى أن أرفع لفخامتكم بالأصالة عن نفسى وبالإنابة عن أبناء محافظة الشرقية خالص التحية مقرونة بأسمى آيات الإعزاز وأطيب التمنيات والدعوات الصادقة بمناسبة العام الميلادى الجديد 2023.. وبهذه المناسبة نتوجه إلى المولى - عز وجل - أن يعيدها على فخامتكم بموفور الصحة والسعادة، وأن يبارك جهودكم المخلصة وأن يوفقكم لما فيه الخير والتقدم والازدهار لمصرنا الغالية".

وأرسل المحافظ، برقيات تهنئة مماثلة إلى رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى والوزير المختص بشؤون الاستثمار والإصلاح الإدارى والوزراء والمحافظين وكبار رجال الدولة، داعياً المولى - عز وجل - أن يحفظ مصر وأن ينعم على الشعب المصرى بمزيد من الأمن والاستقرار والرخاء.

وهنأ المحافظ، الشعب المصرى، ‏وأبناء المحافظة بالعام الميلادى الجديد 2023، داعياً المولى - عز وجل - أن يحفظ مصر الغالية أمنها واستقرارها، موضحا أن المحافظة تشهد تنفيذ المبادرة الرئاسية لتطوير قرى الريف المصرى والذى أصبح واقعا سيحقق الخير لأبنائها، حيث ستشهد قراها نقلة نوعية وحضارية فى جميع القطاعات والخدمات المقدمة لقاطنيها.

وطالب المحافظ، جموع المواطنين ببذل المزيد من الجهد والعمل والمشاركة فى بناء الوطن، داعياً المولى - عز وجل - أن يديم على مواطنى الشرقية دوام التوفيق والمزيد من التقدم والإزدهار وتحقيق الإنجازات على هذه الأرض الطيبة تحت القيادة الرشيدة للرئيس السيسى.

محافظ المنيا

وفى محافظة المنيا، بعث المحافظ أسامة القاضى ببرقية تهنئة لرئيس الجمهورية بمناسبة حلول العام الميلادى الجديد، جاء نصها "يطٌيب لى بالأصالة عن نفسى وبالإنابة عن أبناء محافظة المنيا، وقيادتها التنفيذية والأمنية والشعبية، أن أبعث لفخامتكم أصدق التهانى القلبية مقرونة بأطيب التمنيات بمناسبة العام الميلادى الجديد 2023، أعاده الله على فخامتكم وعلى مصرنا الغالية وشعبها العريق بالرفعة والتقدم والازدهار .. فخامة السيد الرئيس إننى إذ انتهز هذه المناسبة لأعبر لسيادتكم عن كامل اعتزازى وتقديرى لجهودكم المخلصة وعطاؤكم المتواصل لتحقيق التنمية الشاملة لينعم شعب مصر العزيز بحياة كريمة تحت قيادتكم الرشيدة "حفظكم الله ورعاكم وسدد على طريق الحق والخير خطاكم، إنه نعم المولى ونعم النصير".

أرسل المحافظ برقيات مماثلة إلى رئيس الوزراء وعدد من الوزراء والمحافظين، ورئيس مجلسى النواب المستشار حنفى الجبالى، والشيوخ المستشار عبد الوهاب عبدالرازق، وأعضاء مجلسى النواب والشيوخ وجموع الشعب المصرى.

وتقدم محافظ المنيا بخالص التهنئة لأبناء المحافظة وللجهاز التنفيذى بمناسبة حلول العام الميلادى الجديد، داعيًا المولى - العلى القدير - أن يعيد هذه المناسبة على مصرنا الحبيبة وشعبها العريق بالخير واليمن والبركات، وأن يحفظ بلادنا وينعم عليها بالأمن والآمان والسلام والاستقرار.