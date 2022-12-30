محافظ الوادى الجديد: نسير على خطى القيادة السياسية فى الاهتمام بذوى الهمم

جدة - نرمين السيد - قال محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، إنه حريص على السير بخطى القيادة السياسية التى أولت جُلّ اهتمامها لذوى الهمم، مؤكدًا تقديم كامل الدعم والرعاية لدعم المركز بأحدث الأجهزة الطبية وتأهيل الكوادر البشرية، كما وجّه شكره وتقديره لكل يدٍ حانية حولت الألم إلى أمل، مؤكدًا أن رعاية ذوى الهمم "عمل جليل" يستحق دائمًا أن نقدم من أجله الأفضل.





وشهد محافظ الوادى الجديد وحنان مجدى نائب المحافظ، مساء اليوم الخميس، احتفالية ذوى الهمم التى أقيمت بمركز تأهيل ذوى الاحتياجات الخاصة بالتنسيق مع قطاع التعليم ووحدة تكافؤ الفرص بالمحافظة، بحضور عدد من القيادات التنفيذية المعنية. وافتُتح الحفل بالسلام الوطنى بلغة الإشارة، وتفقد المحافظ معرض المنتجات البيئية واليدوية لطلّاب مدرسة الأمل للصم وضعاف السمع، مُشيدًا باستثمار قدرات وطاقات الطلاب فى الأنشطة المختلفة، ومُوجّهًا بالتنسيق بين وحدة تكافؤ الفرص والتضامن الاجتماعى لتوفير الخامات اللازمة وتسويق المنتجات. كما شهد الحفل عرضًا لجهود المركز فى حالات العلاج والتعافى، بالإضافة لعددٍ من الفقرات الفنية لطلاب مدرسة الأمل للصم وضعاف السمع ومدرسة التربية الفكرية بالخارجة، وتم تكريم الأبطال الحاصلين على مراكز متقدمة بتصفيات الألعاب الوطنية للأولمبياد الخاص.

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