احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 29 ديسمبر 2022 11:38 مساءً - نجح الزمالك فى تصدر قمة جدول الدوري المصري بفارق الأهداف عن الأحمر المنافس التقليدى، بفارق 3 أهداف عن الأهلى الذى أكتفى بتسجيل 17 هدفا بعد التعادل الأخير أمام سيراميكا كيلوباترا بهدف دون رد سجله، المحترف التونسى على معلول من ركلة جزاء.

فيما تساوى الفريقان فى النقاط برصيد 24 نقطة لكل منهما. فى الوقت الذى تراجع فيوتشر للمركز الثالث برصيد 22 نقطة و أحتل بيراميدز المركز الرابع برصيد 20 نقطة وجاء خلفه الاتحاد السكندرى برصيد 18 نقطة.

وأقيمت ضمن منافسات الدورى المصري اليوم الخميس مباراتين في غاية القوة والإثارة، وشهدتا فوز فريق على الآخر وتسجيل 7 أهداف، وفي المباراة الأكثر أهمية فاز فريق الزمالك على الإسماعيلى بنتيجة 3 / 1 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الخميس، على استاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة العاشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

بهذه النتيجة يحتل الزمالك صدارة جدول الدورى بفارق الأهداف عن الأهلى بعدما تساوى الفريقان فى النقاط، حيث وصل الفارس الأبيض بهذا الفوز للنقطة 24، بعدما خاض 10 مباريات فاز فى 7، وتعادل فى 3 ولم يخسر أى مباراة، وسجل لاعبوه 20 هدف، وسكنت شباكه 4 أهداف، فيما تجمد رصيد الإسماعيلى عند النقطة 6 متذيلاً جدول المسابقة.

وفي اللقاء الثاني، حقق فريق أسوان فوزا مثيرا على نظيره المصرى البورسعيدى بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما على استاد السويس الجديد فى إطار منافسات الجولة العاشرة من مسابقة الدورى المصرى الممتاز هذا الموسم.

وجاء جدول ترتيب الدوري بعد فوز الزمالك على الإسماعيلى كالتالي



جدول ترتيب الدورى