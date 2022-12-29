المصرية للمطارات.. أولى الشركات التزاما بخطة مصر للتنمية المستدامة 2030

جدة - نرمين السيد - وواصلت أنه نظرا للجدوى الاقتصادية الملحوظة من تعميم مشروعات التنمية المستدامة بجانب خلق مناخ بيئى صحى ونقى حددت المطارات المصرية المقاييس التصميمية فى مبانى المطارات التى تفرض وجود مساحات مفتوحة بالحقل الجوى وعدم السماح بالارتفاعات الشاهقة فى تصميم مبانى الركاب، ما يجعل الأسطح فوق المبانى أكثر اتساعا لاستغلالها فى تنفيذ محطات الطاقة الشمسية للاعتماد عليها فى تشغيل المطار بكامل طاقته وإمكانية تصدير فائض الطاقة المنتجة.

وأوضحت أنه استكمالا للإجراءات التى بدأتها الحكومة المصرية نحو تحويل مدينة شرم الشيخ إلى مدينة خضراء، التزم مطار شرم الشيخ الدولى بالسياسة البيئية، حيث تم تحويل إضاءة جميع المبانى إلى إضاءة LED ورصف الحقل الجوى بمواد معاد تدويرها بتقنية الرصف على البارد.

واستكملت وأنه حاليا يتم استكمال مشروع إنشاء مخرات للسيول مطابق للمواصفات بالجزر الرملية بين المدرجين، وتركيب ألواح شمسية بمواقف انتظار السيارات بالمطار توفيرا للطاقة.

وعلى صعيد آخر، اعتمد نظم العمارة الخضراء بمطار سفنكس وشرم الشيخ الدوليين، حيث تم إضاءتهم طبيعيا باستخدام الجدران الزجاجية المعزولة حتى تمنع التسرب الحرارى.

يأتى ذلك بالإضافة إلى منع إهدار المياه، حيث يتم معالجة مياه الرى واعتماد تقنية الرى بالتنقيط بالمحيط الزراعى بمطارات شرم الشيخ، برج العرب، أسوان، الغردقة، أسيوط سوهاج، ومؤخرا تركيب أنظمة BMS لمبانى الركاب بمطارات برج العرب، وشرم الشيخ والغردقة، وهى أنظمة تعمل على التحكم فى استهلاك الطاقة مع كثافة التشغيل.