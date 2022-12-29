عاجل- الأرصاد: انخفاض درجات الحرارة وانتشار الشبورة المائية على الطرق

جدة - نرمين السيد - قالت هيئة الأرصاد الجوية، إن مصر ستتعرض لشبورة كثيفة وانخفاض فى الرؤية الأفقية، خصوصا على الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية، والمؤدية من وإلى القاهرة ومدن القناة ووسط سيناء وغرب البلاد وشمال الصعيد.





وأضافت أن هناك انخفاضا فى درجات الحرارة الصغرى على كل الأنحاء، مع هدوء فى سرعات الرياح يسمح بتكون الشبورة على مختلف الأنحاء. وتابعت أنه يزداد الإحساس ببرودة الطقس خلال ساعات الليل والصباح الباكر. ونصحت الأرصاد، قائدى المركبات، بضرورة توخى الحيطة والحذر على كل الطرق، بسبب انخفاض الرؤية الناتج عن الشبورة.

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