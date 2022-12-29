أمطار متوسطة على الإسكندرية مع بدء نوة عيد الميلاد

جدة - نرمين السيد - تعرضت محافظة الإسكندرية، مساء اليوم، لأمطار متوسطة، لم تؤثر على حركة سير المشاة والسيارات، فيما تتواصل حركة شحن وتفريغ البضائع وتداول الحاويات والشاحنات، بشكل طبيعى ومنتظم.





ووجه محافظ الاسكندرية محمد الشريف باتخاذ الاستعدادات ورفع حالة الطوارئ وقيام غرفة العمليات المشكلة على مدار 24 ساعة، بتلقى أى بلاغات بوجود تجمعات لمياه الأمطار؛ لضمان سرعة الانتقال وكسح وإزالة المياه. وقامت شركة الصرف الصحى بالدفع بسيارات تصريف المياه وكسحها وتطهير "الشنايش" لتسهيل حركة المواطنين والمركبات. وعززت مديرية أمن الإسكندرية من الخدمات المرورية؛ لتحقيق السيولة المرورية وعدم تكدس السيارات. وتتعرض الإسكندرية - حاليا - إلى نوة "إنواء عيد الميلاد"، شديدة الأمطار، والتى تستمر يومين.

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