كريستيانو رونالدو عن وفاة بيليه: مصدر إلهام للملايين.. وستعيش فى ذاكرتنا للأبد

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 29 ديسمبر 2022 10:36 مساءً - ودع النجم البرتغالى كريستيانو رونالدو، أسطورة الكرة البرازيلية بيليه، والذى توفى مساء اليوم الخميس، عن عمر ناهز 82 عاما، بعد صراع طويل مع مرض سرطان القولون.

وقال رونالدو عبر حسابه بموقع "إنستجرام: "أقدم التعازي لكل البرازيل وبالأخص أسرة بيليه.. فقط كلمة الوداع للملك لن تكون كافية لكي تعبر عن الألم الذي بداخل عالم كرة القدم الآن.. لقد كان مصدر إلهام للملايين.. ستعيش في ذاكرتنا للأبد.. أرقد في سلام أيها الملك بيليه".

ولعب بيليه للبرازيل وفريقي سانتوس ونيويورك كوزموس. وفاز بكأس العالم ثلاث مرات أعوام 1958 و1962 و1970 وهو إنجاز لم يحققه أي لاعب آخر.

وداع رونالدو لبيليه

وعانى بيليه من مشاكل فى الكلى والقلب ما قلل من قدرته على الحركة وأجبره على استخدام مساعد المشي أو كرسي متحرك.