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بروتكول تعاون بين شفاء الأورمان ومصر الخير لتقديم الخدمات الطبية لمرضى الأورام

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احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 29 ديسمبر 2022 10:36 مساءً - تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي، تم اليوم، الخميس، توقيع بروتوكول تعاون بين مؤسسة شفاء الأورمان وجميعه الأرمان، ومؤسسة مصر الخير.

 

يهدف البرتوكول الي تقديم الخدمات الطبية التي تقدمها مستشفي شفاء الاورمان لعلاج الأورام للمستفيدين أو المحولين من مؤسسة مصر الخير

كما تم توقيع بوتوكول لضم مؤسسة الصديقية للخدمات الثقافية والاجتماعية للتحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي.

 

وقال بيان صادر عن التحالف:" لان عمل الخير وخطوات التنمية دافي توسع .. كمان كيان التحالف كل يوم بيكبر لخدمة اهالينا في كل مصر 

والنهادرة تم توقيع بوتوكول لضم مؤسسة الصديقية للخدمات الثقافية والاجتماعية لتحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي".

 

 

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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