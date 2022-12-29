تحت مظلة التحالف الوطنى- توقيع بروتوكول بين الأورمان ومصر الخير (فيديو)

جدة - نرمين السيد - يهدف البرتوكول إلى تقديم الخدمات الطبية التى تقدمها مستشفى شفاء الأورمان لعلاج الأورام للمستفيدين أو المحولين من مؤسسة "مصر الخير". وجاء توقيع البوتوكول لضم مؤسسة الصديقية للخدمات الثقافية والاجتماعية التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى.

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