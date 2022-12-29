وفاة بيليه أسطورة كرة القدم البرازيلية

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 29 ديسمبر 2022 09:30 مساءً - توفي منذ قليل الأسطورة البرازيلية بيليه عن عمر ناهز 82 عاما بعد صراع طويل مع مرض السرطان.

وكان يعاني بيليه من الإصابة بمرض السرطان منذ سنوات، حيث يتلقى العلاج منذ فترة طويلة، بجانب بعض المشاكل في القلب والكلى.

تدهورت حالة أسطورة كرة القدم البرازيلية بيليه، خلال الأيام الماضية، وظل في المستشفى لأيام طويلة من أجل علاجه.

وبدأ بيليه مسيرته الكروية مبكرًا مع نادي سانتوس، وهو يبلغ من العمر 15 عامًا، ولعب مع منتخب البرازيل لكرة القدم وهو بعمر السادسة عشرة، وفاز بـ 3 بطولات كأس العالم مع منتخب بلاده السيلساو خلال أعوام 1958 و1962 و1970، وهو اللاعب الوحيد الذي حقق هذا الإنجاز.

وقاد بيليه فريقه نادي سانتوس البرازيلي إلى لقب كأس ليبرتادوريس في عامي 1962 و1963، وأعلن اعتزاله كرة القدم في عام 1977، وعين بعدها سفيرًا لكرة القدم في جميع أنحاء العالم.