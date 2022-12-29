”الزراعة”: تجديد الاعتماد الدولي لمعمل تشخيص وتعريف الفيروسات بمعهد أمراض النباتات

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 29 ديسمبر 2022 09:29 مساءً - أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في معهد بحوث أمراض النباتات التابع لمركز البحوث الزراعية، تجديد اعتماد المجلس الوطني للإعتماد (إيجاك) لمعمل تشخيص و تعريف الفيروسات (PVIDL) التابع للمعهد ، لمواصفة الأيزو 17025 للمرة الثانية، حيث تم اعتماده للمرة الأولى عام 2019.

وقال الدكتور أشرف خليل مدير المعهد، أن ذلك يأتي في إطار توجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية، بتشجيع اعتماد المعامل التابعة لمركز البحوث الزراعية، ومطابقتها لمواصفات الجودة العالمية.

وأشار إلى أن المعمل يتولى فحص وتشخيص الامراض الفيروسية والفيتوبلازمية والفيرودية المهمة على المحاصيل الاقتصادية، مشيرًا إلى حصول المعمل علي تمديد مجال الاعتماد ليشمل الكشف عن بعض الفيروسات التي تسبب خسائر اقتصادية على محصول البطاطس مثل فيروسات (PVY-PVX-PLRV)، لافتًا إلى أن معمل تشخيص وتعريف الفيروسات (PVIDL) تحت متابعة مستمرة من إدارة المعهد لضمان كفاءة عملية الكشف والتشخيص وكذلك توفير كافة احتياجات المعمل من كيماويات وأجهزة حديثة لضمان كفاءة وسرعة عملية الفحص.

وأضاف خليل ان الهدف من انشاء المعمل الأغراض الخدمية والبحثية حيث يقوم بتطوير طرق فحص جديدة متخصصة وفعالة ومعتمدة للكشف عن الفيروسات الحجرية والمشاركة في برامج حصر الأمراض الفيروسية فى مصر طبقًا لخطة معهد بحوث أمراض النباتات وقسم بحوث الفيروس والفيتوبلازما كما يوفر أيضًا كافة المعلومات الفنية والتقنية والعلمية اللازمة لإجراء تقييم مخاطر الفيروسات النباتية، إضافة إلى تدريب شباب الباحثين والأخصائيين على الطرق الحديثة لفحص وتشخيص الأمراض الفيروسية كما يشارك المعمل في تقييم النباتات للمقاومة للفيروسات.

وأوضح أن المعمل يقوم بفحص أكثر من 1000 لوط عينات سنويًا تشمل (الطماطم – النخيل – البطاطس وغيرها من محاصيل الخضر –الفاكهة و الزينة).

ووجه مدير المعهد الشكر لفريق الجودة بالمركز تحت إشراف الدكتورة نيفين صبحي مسئول الجودة بالمركز وكذلك فريق العمل بمعمل تشخيص و تعريف فيروسات النبات على الجهود المبذولة من الباحثين لاعتماد المعمل وجميع الباحثين بالمعهد للحفاظ على الثروة الزراعية المصرية من الأمراض النباتية، لافتاً إلى أنه يجري حاليًا تزويد باقي المعامل بالأجهزة الحديثة استعداداً لاعتمادها للجودة.