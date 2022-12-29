محافظ أسيوط يؤكد استمرار إقامة معارض بيع السلع بأسعار مخفضة

جدة - نرمين السيد - قال محافظ أسيوط عصام سعد، اليوم الخميس، إن المحافظة مستمرة فى إقامة منافذ ومعارض السلع بشتى المراكز والمدن والأحياء بنطاق المحافظة؛ خاصة المناطق الأكثر احتياجًا بخلاف المنافذ الثابتة والمتحركة والموجودة حاليًا والتى تمت إقامتها لتوفير المواد الغذائية واللحوم بأسعار مخفضة للمواطنين لتخفيف العبء عنهم فى ظل الظروف العالمية الحالية، وذلك بالتنسيق مع تجار الجملة للمواد الغذائية واللحوم.





ودعا المحافظ - خلال جولة تفقدية بعدد من الجمعيات الاستهلاكية والمعارض والمنافذ والمعارض المتعددة بمدينة أسيوط - مؤسسات المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية والأحزاب بالوقوف جنبا إلى جنب مع مؤسسات الدولة فى تقديم خدمات أفضل للمواطنين والمشاركة فى المشروعات التنموية وتوفير السلع الغذائية والخضار والفاكهة بأسعار مخفضة بمختلف المراكز والقرى. ووجه بتفعيل اللجان الرقابية بجميع المراكز والمدن والأحياء بالتنسيق مع مديرية ومباحث التموين وجهاز حماية المستهلك والجهات المعنية واستمرار شن الحملات لإحكام الرقابة على الأسواق والتحفظ على السلع المخزنة التى يتم ضبطها لدى التجار فى إطار توجه الدولة لمجابهة الممارسات الاحتكارية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال أية مخالفات. وأكد ضرورة التنبيه على التجار والمحلات التجارية بالإعلان عن أسعار المنتجات خاصة السلع الاستراتيجية والتأكد من عدم تخزين التجار لأى سلعة وحجبها عن المواطنين ومجابهة أشكال الاحتكار بالإضافة إلى تكثيف حملات التوعية للمواطنين عن الخطوط الساخنة التى تم الإعلان عنها لتلقى شكاوى المواطنين على مدى 24 ساعة والاستجابة العاجلة لها والمشاركة فى حملة "خليك ايجابى"، التى تم إطلاقها بقرى ومراكز المحافظة؛ لمواجهة التلاعب فى الأسعار واحتكار السلع والمواد الغذائية والغش التجارى وضبط الأسواق.

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