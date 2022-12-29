عميد تجارة الإسكندرية يؤكد انتظام سير امتحانات الفصل الدراسى الأول

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال جولته التفقدية لمتابعة سير اللجان والتزام الطلاب القائمين على الامتحانات بتطبيق قواعد وتعليمات لجان الامتحانات. وأشار إلى أنه لم يتم رصد أى مشكلات خلال الامتحانات، متمنيا التوفيق واللنجاح لابنائنا الطلاب. كانت امتحانات الفصل الدراسى الأول بدأت اليوم بكليات الاداب والحقوق والصيدلة.

ومن المقرر أن تنطلق الامتحانات فى جميع كليات جامعة الإسكندرية فى الثانى من يناير المقبل.

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