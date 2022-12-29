محافظ الإسكندرية: تكثيف أعمال رفع كفاءة الخدمات استعدادًا للعام الجديد

جدة - نرمين السيد - أصدر محافظ الإسكندرية محمد الشريف، تعليمات مشددة لرؤساء الأحياء وجميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة برفع درجة الاستعدادات وتكثيف أعمال رفع كفاءة الخدمات والمرافق المقدمة للمواطنين على مستوى الأحياء، والارتقاء بالشكل الحضارى والجمالى.





وأكد المحافظ - فى تصريح اليوم الخميس - على تكثيف حملات النظافة والتجميل ومراجعة أعمده الإنارة وصيانتها ورفع الإشغالات، مشددًا على التصدى بكل حزم لظاهرة البناء المخالف على الأراضى الزراعية مستغلين إنشغال الأجهزة التنفيذية والأمنية فى تأمين الاحتفالات الرسمية وتنفيذ الإزالة الفورية لتلك التعديات وتطبيق القانون على المخالفين دون تهاون.

وأشار إلى أن غرفة عمليات المحافظة الرئيسة منعقدة بشكل دائم على مدار الـ 24 ساعة لاستقبال أى شكاوى طارئة والتعامل معها فى الحال.

وفى هذا الصدد، كثفت أحياء الإسكندرية، بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية حملاتها على كافة القطاعات الخدمية؛ ففى حى المنتزة أول تحت إشراف اللواء محمد عبدالله سحلول، تم تكثيف الحملات الخدمية من أعمال النظافة ورفع الإشغالات والتعديات، وكذلك أعمال رفع كفاءة الإضاءة واستبدال الكشافات الرديئة باستخدام كشافات إضاءة أخرى ذات جودة عالية على مستوى الحى.

وواصلت الأجهزة التنفيذية بحى المنتزة ثان برئاسة هدى أبو كليلة، أعمال رفع كفاءة الإضاءة والصيانة الدورية للأعمدة الإنارة على مستوى الحى.

وكثف قطاع الكهرباء بحى العامرية ثان تحت إشراف محارب هيلع رئيس الحى، أعمال رفع كفاءة الإضاءة العامة والصيانة بشوارع الحى.

وفى حى العجمى برئاسة السيد موسى، تم استكمال أعمال المبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة واستمرار أعمال الصيانة ورفع كفاءة المسطحات الخضراء بنطاق الحى، هذا بالإضافة إلى شن عدد من الحملات لرفع كفاءة منظومة النظافة ومستوى رضا الشارع السكندرى.

وفى حى غرب برئاسة المهندسة سحر شعبان، قامت الأجهزة المعنية بأعمال تركيب كشافات إضاءة وصيانة وإنارة الكشافات والأعمدة بشوارع الحى وخاصة بمحيط الكنائس، بالإضافة إلى رفع كفاءة وتطوير الحدائق وزياده المسطحات الخضراء بنطاق الحى.

وكثفت الأجهزة التنفيذية بحى وسط برئاسة عزة سعد، وبالتنسيق مع شركة الكهرباء، أعمال صيانة الإنارة ورفع كفاءة الإضاءة العامة، وكذا الأعمال الدورية لصيانة الأعمدة وإحلال وتجديد الكابلات بشوارع الحى.

وأوضحت الدكتورة رباب مدنى رئيس حى شرق، أن الحى مستمر فى الاهتمام بالمسطحات الخضراء، وتنظيف ورى الحدائق وإزالة الحشائش وتقليم الأشجار يوميًا بأماكن متفرقة من الحى، للحفاظ على البيئة وعودة المظهر الجمالى والحضارى للشوارع والميادين.