”النقل”: نراعي في كافة مشروعاتنا ذوي الهمم و50% تخفيضات لهم

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 29 ديسمبر 2022 08:33 مساءً - تولي وزارة النقل اهتمام كبير بذوي الهمم وذلك بناء على تعليمات القيادة السياسية، بشأن الإهتمام بذوي الهمم ومراعاة كافة الحقوق الخاصة بهم في المشروعات الخاصة بالنقل سواء في السكة الحديد أو المترو أو المونوريل.

وقال مصدر خاص في وزارة النقل، إن هناك اهتمام كبير بذوي الهمم داخل قطاعات وزارة النقل المختلفة، ففي قطاع السكة الحديد، يراعي في تجديد كافة المحطات توفير سبل الراحة لذوي الهمم من خلال تخصيص مطالع خاصة بهم لتسهيل حركتهم خلال التنقل داخل المحطات، كما يتم توفير شبابيك خاصة بهم لحجز التذاكر لمراعاة حالتهم الصحية وعدم انتظارهم في طوابير حجز التذاكر، إلي جانب ذلك فهناك تخفيض خاص بنسبة 50% لذوي الهمم ومرافقيهم بكافة قطارات السكة الحديد، ويتم تقديم البطاقة الصحية الصادرة عن وزارة التضامن الاجتماعي ويحصل على الخصم، لافتا إلي أن هناك تكثيف لجهود الوزارة في الوقت الحالي بعد توجيهات الرئيس بشأن زيادة الاهتمام بذوي الهمم.

وأضاف المصدر، إن هناك تعليمات بشأن تأهيل دورات المياه داخل كافة القطارات الجديدة التي تصل إلي السكة الحديد لتكون مناسبة مع ذوي الهمم، إلي جانب ذلك فتم تخصيص مزيد من الكراسي المتحركة والعمال لخدمة ذوي الهمم داخل صالات حجز التذاكر والعمال يساعدهم في الوصول إلي القطارات، كما يوجد أماكن مخصصة لهم للإنتظار في صالات الـ vip، وكذلك عربات جولف في المحطات الرئيسية مثل محطة مصر لنقلهم من خارج المحطة إلي داخلها وتلك الخدمة مجانية، وهناك تخصيص وظائف داخل شركة الخدمات المتكاملة للسكك الحديدية لذوي الهمم بنسبة 10% من العمالة، حيث يتم الاعتماد عليهم في بعض الوظائف.

وتابع المصدر، إن هناك إهتمام كبير بتوفير كافة سبل الراحلة لذوي الهمم في الخطوط الثلاثة لمترو الأنفاق، حيث يتم تشغيل كافة المصاعد في الخطوط الثلاثة للمترو وذلك لخدمة ذوي الهمم، إلى جانب ذلك فهناك توفير لكراسي متحركة لذوي الهمم، كما يتم توفير دورات مياه في الخط الثالث للمترو لذوي الهمم وتوفير مقاعد خاصة لهم داخل القطارات الجديدة التي يتم توريدها، كما يتم توفير جولات خاصة بذوي الهمم داخل مشروع القطار الخفيف لتعريفهم بالمشروعات القومية الجديدة.